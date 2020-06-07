Энергетика
БИЗНЕС OnlineСаудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть
В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco.
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Самый резкий ценовой скачок коснется июльского экспорта в Азию — это крупнейший региональный рынок компании Saudi Aramco, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось Bloomberg.Коммерсантъвчера в 14:39
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Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии
Национальная служба новостейвчера в 13:01
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Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
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Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
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Газета.Ru 06 июня в 18:35
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Газета.Ru 01:19
Общество
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Российская газета вчера в 12:42
Происшествия
Бойфренд мамы Неймара попал в больницу с порезами на руках
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Общество
В Петербурге откроют непродовольственные магазины
В администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщили, что с 8 июня в городе откроются непродовольственные магазины.
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News.ru 06 июня в 14:51
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Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей
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Происшествия
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Вести.Ru вчера в 23:15
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
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Коммерсантъ 06 июня в 09:53
Общество
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В России специалисты провели более 12,7 миллиона тестов на выявление новой инфекции Covid-19.
Gazeta.SPb вчера в 03:00
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru вчера в 15:00
Игры
AMD заявила, что видеокарты с 4 гигабайтами памяти уже не актуальны
REGNUM 06 июня в 05:31
Происшествия
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Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
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Экономика
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Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
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Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
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Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11