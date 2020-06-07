с чего всё началось

В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco.

Саудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть

Общество 19 жителей Карелии заболели коронавирусом На 7 июня 19 жителей Карелии заболели коронавирусом за сутки. В тоже время выздоровели 11 пациентов. 20

Политика В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях. 4

Общество В России может появиться минимальная почасовая оплата труда Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам. 1,1K

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали дела об изнасиловании Потерпевшая по скандальному делу об изнасиловании экс-дознавательница из Уфы дала откровенное интервью телекомпании НТВ, в котором рассказала о своей версии произошедшего. 610

Происшествия Бойфренд мамы Неймара попал в больницу с порезами на руках Как сообщает Correio24horas, 2 июня Рамос был госпитализирован в больницу, где ему наложили 12 швов на руку и на следующий день выписали.

Общество В Петербурге откроют непродовольственные магазины В администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщили, что с 8 июня в городе откроются непродовольственные магазины. 188

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Теннис Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о том, как влияет на людей переезд в другую страну.

Происшествия Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске. 65

Здоровье В России вакцинация от гриппа начнется в августе В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 302

Происшествия В США автомобиль въехал в протестующих Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 43

Политика Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости». 3,7K

Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 1,9K