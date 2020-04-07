Энергетика

Газета.RuГазета.RuСаудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет. Более того, саудиты выставили России ультиматум по сокращению квоты.
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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Газета.Ru07 апреля в 09:51

Bloomberg сообщил о разногласиях с саудитами из-за сокращения нефтедобычи

РБК07 апреля в 05:16

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Lenta.ru07 апреля в 02:00

Саудиты поставили России ультиматум по нефти

Московский Комсомолец07 апреля в 03:22

Саудовская Аравия поставила России ультиматум

Рамблер07 апреля в 03:01

Bloomberg рассказал о требованиях Саудовской Аравии к России по нефти

РИА Новости07 апреля в 04:42

Юрий Барсуков о новой сделке по сокращению добычи

Коммерсантъ06 апреля в 18:17
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Комментарии

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Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
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РИА Новости 04:40
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Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
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Сирийские боевики попытались атаковать российский военный патруль

Сирийские боевики предприняли попытку атаковать российский патруль. Информацию передает портал «Al-Masdar News».
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Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
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Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
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Минздрав России выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, говорится в сообщении министерства.
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Ньон, Швейцария, 9 апреля 2020, 11:54 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может сократить количество городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы — 2020.
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Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
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Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США

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Сезон Ла Лиги предложили доиграть на Канарских островах

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В гробницах древних вождей ученые нашли украшенные страусиные яйца

Еще ученые обнаружили, что даже в одной и той же гробнице яйца были из разных регионов, что указывает на сложную цепочку поставок.
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Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
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В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

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National Interest: Продление СНВ-III – вопрос жизни и смерти для США

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На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

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Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
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Оказалось, подавляющее число — 69 процентов респондентов – считают ситуацию, сложившуюся в их жизни и семье, хорошей.
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Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

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Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию

Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
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