Энергетика
Газета.RuСаудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет. Более того, саудиты выставили России ультиматум по сокращению квоты.
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СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве
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В гробницах древних вождей ученые нашли украшенные страусиные яйца
Еще ученые обнаружили, что даже в одной и той же гробнице яйца были из разных регионов, что указывает на сложную цепочку поставок.
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Ожидается, что новинку представят уже до конца текущего года.
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Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
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