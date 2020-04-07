Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет. Более того, саудиты выставили России ультиматум по сокращению квоты.

Общество Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Наука В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Политика Украина готовится к прекращению транзита российского газа Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.

Общество В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей На очередном совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава Башкирии Радий Хабиров объявил об ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также детей.

Общество Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Финансы Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.

Политика Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.

Футбол УЕФА может сократить количество городов Евро-2020 Ньон, Швейцария, 9 апреля 2020, 11:54 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может сократить количество городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы — 2020.

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Общество Трамп: США едва ли пойдут на сокращение нефтедобычи Соединенные Штаты едва ли пойдут на сокращение добычи нефти, скоординированное с другими государствами на рынке, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга, трансляция которого ведется на канале американского Госдепартамента в Youtube.

Наука В гробницах древних вождей ученые нашли украшенные страусиные яйца Еще ученые обнаружили, что даже в одной и той же гробнице яйца были из разных регионов, что указывает на сложную цепочку поставок.

Армия и оружие National Interest: Продление СНВ-III – вопрос жизни и смерти для США Ракетная шахта Иван Шилов © ИА REGNUM Мур и Фриман подчеркнули, что по большей части желание нынешних властей США отказаться от СНВ-III связано с недоверием, которое они испытывают по отношению к Москве из-за ее "вмешательства" в президентские выборы 2016 года.

Происшествия На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.