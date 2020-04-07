Энергетика

Газета.RuГазета.RuСаудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет. Более того, саудиты выставили России ультиматум по сокращению квоты.
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Комментарии

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