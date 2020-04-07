Энергетика
Газета.RuСаудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет. Более того, саудиты выставили России ультиматум по сокращению квоты.
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Эр-Рияд требует от Москвы сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
RuNews24.ruвчера в 08:55
Саудовская Аравия требует, чтобы Россия сократила добычу нефти больше всех
Евразия Dailyвчера в 03:18
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