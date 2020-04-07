Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg. Эр-Рияд фактически требует, чтобы Россия сократила добычу больше всех.
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Гаджеты
Новый планшет Huawei MatePad получит чип Kirin 810 и 10,4 дисплей
Сетевые источники опубликовали изображения и предполагаемые технические характеристики нового планшетного компьютера MatePad, который в скором времени может анонсировать китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
Общество
Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому
На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода на улицу
В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода граждан из дома. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.
Общество
Правительство утвердило список пострадавших отраслей
Сегодня, 6 апреля 2020 года, стало известно, что правительство РФ утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения китайского коронавируса.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Финансы
Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро
Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Экономика
Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей
Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
ЖКХ
На штрафы и пени за ЖКУ наложен мораторий
Владельцам недвижимости, накопившим долг за ЖКУ, отсрочат оплату штрафов и пени до 1 января 2021 года.
Общество
Двое младенцев заразились коронавирусом в Подмосковье
Число инфицированных коронавирусом в Подмосковье за сутки выросло на 67 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлштаба.
Здоровье
В Китае перестали умирать от коронавируса
Напомним, власти КНР еще во второй половине марта отчитались о последовательном снижении числа зараженных коронавирусом и выздоровлении более чем 90% от переболевших COVID-19, а первые позитивные новости стали поступать из этой страны еще раньше, когда в китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки COVID-19 - перестали регистрировать новые случаи заражения.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Общество
В Коммунарке скончался известный физик Мишик Казарян
Москва, 7 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Доктор физико-математических наук, профессор Мишик Казарян скончался в больнице в столичной Коммунарке.
Космос
Марсоход «Настойчивость» получает новые колеса и парашют
Предназначенные для внедорожных поездок ровера Perseverance, который будет работать на Красной планете, колеса представляют собой переработанные версии тех, которые марсоход Curiosity использует на своих траверсах в поездках по горе Шарп.
Армия и оружие
В ОПК рассказали о трансформации подводных лодок «Ясень»
Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» под названием «Казань» прошла модернизацию, ее длина стала меньше головного корабля.
Общество
S7 получила разрешения на вывоз россиян из Таиланда и Японии
Российская авиакомпания S7 получила разрешения на выполнение трех вывозных чартерных рейсов в Россию из Таиланда и Японии.
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано два новых случая коронавируса
По сведениям региональных санитарных врачей и официльного сайта стопкоронавирус.рф во Владимирской области за минувшие сутки, с 5 по 6 апреля, официально подтверждены два случая заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Здоровье
Первыми на иммунитет к коронавирусу проверят людей из группы риска
Викулов объяснил, что это необходимо для разработки более эффективных методов лечения.
Общество
Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт
Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Энергетика
Bloomberg узнал о препятствиях для сделки Москвы и Эр-Рияда по нефти
Как сообщает Bloomberg, и Москва, и Эр-Рияд выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Общество
Трое сотрудников омского нефтезавода заболели коронавирусом
В Омске возросло количество заболевших коронавирусом COVID-19. Инфекция обнаружена у трех сотрудников Омского нефтеперерабатывающего завода.
Общество
В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика
Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.