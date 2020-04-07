Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg. Эр-Рияд фактически требует, чтобы Россия сократила добычу больше всех.

Общество Правительство утвердило список пострадавших отраслей Сегодня, 6 апреля 2020 года, стало известно, что правительство РФ утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения китайского коронавируса.

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Общество Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.

Экономика Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».

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Здоровье В Китае перестали умирать от коронавируса Напомним, власти КНР еще во второй половине марта отчитались о последовательном снижении числа зараженных коронавирусом и выздоровлении более чем 90% от переболевших COVID-19, а первые позитивные новости стали поступать из этой страны еще раньше, когда в китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки COVID-19 - перестали регистрировать новые случаи заражения.

Космос Марсоход «Настойчивость» получает новые колеса и парашют Предназначенные для внедорожных поездок ровера Perseverance, который будет работать на Красной планете, колеса представляют собой переработанные версии тех, которые марсоход Curiosity использует на своих траверсах в поездках по горе Шарп.

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Общество Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.