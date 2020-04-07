Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg. Эр-Рияд фактически требует, чтобы Россия сократила добычу больше всех.
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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

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