Энергетика

REGNUMREGNUMУльтиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

Эр-Рияд требует от Москвы сокращения объёмов добычи нефти, причём больше всех остальных стран. Так, России «предложено» убрать с рынка 1,5 миллиона баррелей в сутки. Именно эти объёмы стали камнем преткновения и причиной развала сделки ОПЕК+.
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Политолог: Саудовская Аравия и США хотят сократить добычу нефти за счет России

URA.Ru06:27

Саудовская Аравия поставила России ультиматум

Рамблер03:01

Bloomberg рассказал о требованиях Саудовской Аравии к России по нефти

РИА Новости04:42

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

REGNUM04:49

Саудиты поставили России ультиматум по нефти

Московский Комсомолец03:22

Bloomberg сообщил о разногласиях с саудитами из-за сокращения нефтедобычи

РБК05:16

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Lenta.ru02:00
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Происшествия

В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов

В Курской области две девочки-подростка стали фигурантками уголовного дела после попытки убить семью опекунов.
Российская газета 04:30
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
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Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 05 апреля в 04:48
Происшествия

В даркнете обнаружили конкурента Банка России

Lenta.ru вчера в 19:50
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Lenta.ru вчера в 18:34
Здоровье

У главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

ВЕТТА 05:19
Общество

Власти Хабаровска выясняют причины отмены рейса в Сеул за туристами

Росавиация отозвала ранее выданное разрешение на вылет самолета из Хабаровска за российскими туристами в южнокорейский Сеул, причины отзыва выясняются, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 05:16
Общество

В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Известия 03:32
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Авто

Раскрыты названия автомобилей, которые не использовал «АвтоВАЗ»

В настоящее время "АвтоВАЗ" использует для автомобилей Lada 5 собственных имен, а также их вариации.
Новые автомобили 05:05
Общество

Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля

ТАСС 06:23
Общество

Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Экономика

Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики

Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики Минфин предложил обязать экспресс-перевозчиков заказов из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн аванса в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели.
Коммерсантъ вчера в 18:17
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Общество

СМИ сообщили о смерти физика Казаряна от коронавируса

Известный физик Мишик Казарян, у которого диагностировали коронавирус, скончался в медицинском центре в Коммунарке.
Известия 06:36
Футбол

Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес

RT на русском вчера в 15:49
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 05 апреля в 07:23
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Здоровье

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
RT на русском 05:16
Происшествия

В Оренбургской области коронавирус нашли еще у четверых пациентов

В Орске и Сорочинске коронавирус нашли у пациентов, которые обратились к врачу с симптомами ОРВИ.
Orenburg.media 06:23
Футбол

В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку

В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Шоу-бизнес

Игоря Николаева выписали из больницы

Игорь Николаев выписан из больницы.
ИА InterMedia 04:16
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ вчера в 14:23
Политика

Трамп пригрозил Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства

Соединенные Штаты могут принять ряд «ответных мер» в отношении Индии, если эта страна введет запрет на отправку лекарств в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Ридус вчера в 18:42
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Общество

В Тверской области продлили ограничения для профилактики коронавируса

Тверь, 7 апреля 2020, 13:06 — REGNUM Действие комплекса ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области продлено.
REGNUM 06:06
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Здоровье

Ученые рассказали, какой процент населения переболеет коронавирусом

Профессор Сколтеха, заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий БАЗЫКИН рассматривает три сценария выхода из эпидемии.
Московский Комсомолец 05:40
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