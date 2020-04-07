Энергетика
REGNUMУльтиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК
Эр-Рияд требует от Москвы сокращения объёмов добычи нефти, причём больше всех остальных стран. Так, России «предложено» убрать с рынка 1,5 миллиона баррелей в сутки. Именно эти объёмы стали камнем преткновения и причиной развала сделки ОПЕК+.
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Происшествия
В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов
В Курской области две девочки-подростка стали фигурантками уголовного дела после попытки убить семью опекунов.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Происшествия
В даркнете обнаружили конкурента Банка России
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Общество
Власти Хабаровска выясняют причины отмены рейса в Сеул за туристами
Росавиация отозвала ранее выданное разрешение на вылет самолета из Хабаровска за российскими туристами в южнокорейский Сеул, причины отзыва выясняются, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Общество
В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Авто
Раскрыты названия автомобилей, которые не использовал «АвтоВАЗ»
В настоящее время "АвтоВАЗ" использует для автомобилей Lada 5 собственных имен, а также их вариации.
Общество
Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось
Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Экономика
Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики
Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики Минфин предложил обязать экспресс-перевозчиков заказов из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн аванса в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Общество
СМИ сообщили о смерти физика Казаряна от коронавируса
Известный физик Мишик Казарян, у которого диагностировали коронавирус, скончался в медицинском центре в Коммунарке.
Футбол
Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса
В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
Происшествия
В Оренбургской области коронавирус нашли еще у четверых пациентов
В Орске и Сорочинске коронавирус нашли у пациентов, которые обратились к врачу с симптомами ОРВИ.
Футбол
В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку
В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Игоря Николаева выписали из больницы
Игорь Николаев выписан из больницы.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Политика
Трамп пригрозил Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства
Соединенные Штаты могут принять ряд «ответных мер» в отношении Индии, если эта страна введет запрет на отправку лекарств в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Общество
В Тверской области продлили ограничения для профилактики коронавируса
Тверь, 7 апреля 2020, 13:06 — REGNUM Действие комплекса ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области продлено.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Здоровье
Ученые рассказали, какой процент населения переболеет коронавирусом
Профессор Сколтеха, заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий БАЗЫКИН рассматривает три сценария выхода из эпидемии.