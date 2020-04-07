Эр-Рияд требует от Москвы сокращения объёмов добычи нефти, причём больше всех остальных стран. Так, России «предложено» убрать с рынка 1,5 миллиона баррелей в сутки. Именно эти объёмы стали камнем преткновения и причиной развала сделки ОПЕК+.

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Шоу-бизнес Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.

Шоу-бизнес Надежду Бабкину ввели в искусственную кому Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.

Общество Власти Хабаровска выясняют причины отмены рейса в Сеул за туристами Росавиация отозвала ранее выданное разрешение на вылет самолета из Хабаровска за российскими туристами в южнокорейский Сеул, причины отзыва выясняются, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Политика В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.

Общество Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики Минфин предложил обязать экспресс-перевозчиков заказов из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн аванса в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели.

Экономика Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Экономика ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.

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Футбол В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Япония вводит режим чрезвычайной ситуации Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.

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Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.

Общество В Тверской области продлили ограничения для профилактики коронавируса Тверь, 7 апреля 2020, 13:06 — REGNUM Действие комплекса ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области продлено.