Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg рассказал о требованиях Саудовской Аравии к России по нефти

Россия и Саудовская Аравия не могут договориться об условиях сокращения добычи нефти для преодоления ценового кризиса, пишет Bloomberg.
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Bloomberg сообщил о разногласиях с саудитами из-за сокращения нефтедобычи

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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

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В МЧС не советуют применять водку как антисептик

В МЧС России заявили, что использование водки в качестве антисептика для рук бессмысленно.
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Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас подтвердил, что клуб заинтересован в нападающем СКА Александре Барабанове.
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За сутки в России зафиксировали 1 154 новых случая коронавируса

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Минкомсвязи утвердило список сайтов с бесплатным доступом

Согласно приказу Минкомсвязи, воспользоваться бесплатно доступом к сайтам из списка через мобильную сеть не получится, только через домашний интернет.
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Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
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В Краснодарском крае коронавирусом заболел 2-летний ребёнок

Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
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Михаил Галустян сбрил бороду и запустил новый челлендж

Михаил Галустян сбрил бороду и запустил новый челлендж К слову, столь радикальные перемены в свой образ Михаил Галустян привнёс всего за неделю до премьеры шоу "Миша портит всё".
Вокруг ТВ вчера в 16:34
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Инцидент с замминистра в аэропорту Ижевска расследует Минпромторг

Инцидент с замминистра в аэропорту Ижевска расследует Минпромторг, пишет РБК.
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
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Здоровье

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
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«Аэрофлот» во вторник вывезет группу американцев из России

"Представительство США в России продолжает планировать специальные чартерные рейсы, запланированные на четверг, 9 апреля", - добавила она.
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Полиция разоблачила сеть IT-фальшивомонетчиков из Нижнего Новгорода

Фальшивые деньги номиналом 1, 2 и 5 тыс. рублей изготавливались в Нижнем Новгороде и распространялись по регионам России через законспирированную сеть из нескольких десятков человек.
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Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике

Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
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Генпрокурор Украины рассказала о задаче посадить Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить бывшего главу государства Петра Порошенко.
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В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
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Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области с 32 до 51.
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«Русское имперское движение» признано террористическим в США

Вашингтон, 6 апреля 2020, 20:51 — REGNUM Государственный департамент США внес некую российскую организацию «Русское имперское движение» (РИД) в список террористических организаций.
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Парламент Польши разрешил провести выборы президента по почте

Варшава, 7 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Нижняя палата парламента Польши поддержала законопроект о проведении президентских выборов через отправку почтовых бюллетеней.
REGNUM 02:55
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Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу не допустить зависимости республики от "нефтяных игр" крупных держав.
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Отменять ЕГЭ из-за коронавируса отказались в России

В Минпросвещения отказались отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году из-за коронавируса. Первый экзамен состоится 8 июня.
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Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад

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