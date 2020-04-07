Россия и Саудовская Аравия не могут договориться об условиях сокращения добычи нефти для преодоления ценового кризиса, пишет Bloomberg.

Bloomberg рассказал о требованиях Саудовской Аравии к России по нефти

Общество Минкомсвязи утвердило список сайтов с бесплатным доступом Согласно приказу Минкомсвязи, воспользоваться бесплатно доступом к сайтам из списка через мобильную сеть не получится, только через домашний интернет.

Шоу-бизнес Михаил Галустян сбрил бороду и запустил новый челлендж Михаил Галустян сбрил бороду и запустил новый челлендж К слову, столь радикальные перемены в свой образ Михаил Галустян привнёс всего за неделю до премьеры шоу "Миша портит всё".

Здоровье Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Происшествия Полиция разоблачила сеть IT-фальшивомонетчиков из Нижнего Новгорода Фальшивые деньги номиналом 1, 2 и 5 тыс. рублей изготавливались в Нижнем Новгороде и распространялись по регионам России через законспирированную сеть из нескольких десятков человек.

Экономика Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".

Политика Генпрокурор Украины рассказала о задаче посадить Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить бывшего главу государства Петра Порошенко.

Общество В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.

Общество В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.

Политика Парламент Польши разрешил провести выборы президента по почте Варшава, 7 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Нижняя палата парламента Польши поддержала законопроект о проведении президентских выборов через отправку почтовых бюллетеней.