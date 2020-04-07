Энергетика
РИА НовостиBloomberg рассказал о требованиях Саудовской Аравии к России по нефти
Россия и Саудовская Аравия не могут договориться об условиях сокращения добычи нефти для преодоления ценового кризиса, пишет Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Комментарии
Общество
В России за сутки зафиксировано 1154 случая заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 1154 случая заражения коронавирусом.
Экономика
Альфа-банк ограничил кредитование клиентов из-за пандемии коронавируса
Альфа-банк принял решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотечных, заемщикам, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.
Общество
Роспотребнадзор начал тестирование на коронавирус на дому
«Совершенно секретно»: Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начнет тестировать москвичей и жителей Подмосковья на коронавирус.
Экономика
Со сдачей РСВ за 1 квартал возникли проблемы
Кто-то из бухгалтеров ждет переноса срока отчетности (по разным причинам), а кто-то уже начинает её сдавать.
Общество
В МЧС не советуют применять водку как антисептик
В МЧС России заявили, что использование водки в качестве антисептика для рук бессмысленно.
Хоккей
Генеральный менеджер «Торонто» подтвердил интерес к Барабанову
Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас подтвердил, что клуб заинтересован в нападающем СКА Александре Барабанове.
Общество
За сутки в России зафиксировали 1 154 новых случая коронавируса
За последние сутки в России коронавирус подтвержден у 1 154 пациентов. Таким образом, общее число инфицированных составило 7 497 человек.
Общество
Минкомсвязи утвердило список сайтов с бесплатным доступом
Согласно приказу Минкомсвязи, воспользоваться бесплатно доступом к сайтам из списка через мобильную сеть не получится, только через домашний интернет.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус
Политика
Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал исполнительный указ, наделяющий американцев правом на добычу космических ресурсов.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирусом заболел 2-летний ребёнок
Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и запустил новый челлендж
Михаил Галустян сбрил бороду и запустил новый челлендж К слову, столь радикальные перемены в свой образ Михаил Галустян привнёс всего за неделю до премьеры шоу "Миша портит всё".
Общество
Инцидент с замминистра в аэропорту Ижевска расследует Минпромторг
Инцидент с замминистра в аэропорту Ижевска расследует Минпромторг, пишет РБК.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Общество
«Аэрофлот» во вторник вывезет группу американцев из России
"Представительство США в России продолжает планировать специальные чартерные рейсы, запланированные на четверг, 9 апреля", - добавила она.
Происшествия
Полиция разоблачила сеть IT-фальшивомонетчиков из Нижнего Новгорода
Фальшивые деньги номиналом 1, 2 и 5 тыс. рублей изготавливались в Нижнем Новгороде и распространялись по регионам России через законспирированную сеть из нескольких десятков человек.
Экономика
Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике
Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Политика
Генпрокурор Украины рассказала о задаче посадить Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить бывшего главу государства Петра Порошенко.
Общество
В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса
В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
Общество
В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом достигло 51
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области с 32 до 51.
Общество
В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян
Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.
Политика
«Русское имперское движение» признано террористическим в США
Вашингтон, 6 апреля 2020, 20:51 — REGNUM Государственный департамент США внес некую российскую организацию «Русское имперское движение» (РИД) в список террористических организаций.
Политика
Парламент Польши разрешил провести выборы президента по почте
Варшава, 7 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Нижняя палата парламента Польши поддержала законопроект о проведении президентских выборов через отправку почтовых бюллетеней.
Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Общество
Минниханов выступил с заявлением относительно нового кризиса
Россия столкнулась с серьезным экономическим кризисом, глубину и последствия которого еще невозможно оценить до конца.
Экономика
Лукашенко: Белоруссия должна быть независима от «нефтяных игр» крупных держав
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу не допустить зависимости республики от "нефтяных игр" крупных держав.
Общество
Отменять ЕГЭ из-за коронавируса отказались в России
В Минпросвещения отказались отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году из-за коронавируса. Первый экзамен состоится 8 июня.
Шоу-бизнес