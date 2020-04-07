Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg. Эр-Рияд фактически требует, чтобы Россия сократила добычу больше всех.
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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
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Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
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Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс
За сутки в России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах России.
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Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
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Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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В «Гидре» запустили печатные станки
Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
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Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
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В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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Стоимость нефти Brent превысила $34
Стоимость майских фьючерсов WTI увеличилась на 3,53% и достигла отметки в $27 за баррель.
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В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
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Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
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В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Общество
В России разработали схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии.
Общество
В Приморье отложили введение системы обязательных СМС-пропусков
Наличие СМС-пропуска у жителей Приморья пока не является обязательным для передвижения, им достаточно иметь при себе справку от работодателя и паспорт.
Авто
Toyota продает новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser
В ЮАР компания продает Land Cruiser 76 и 79, являющиеся усовершенствованиями модели Land Cruiser 70, с кузовами универсал и пикап.
Происшествия
Жительницу Забайкалья осудили за поджог дома с двумя детьми
Забайкальский краевой суд приговорил к 21 году лишения свободы 29-летнюю жительницу Красночикойского района, которая сожгла дом, когда там были два ее малолетних ребенка, сообщили в пресс-службе суда.
Общество
За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах
Всего по России выписано 494 человека.
Происшествия
Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян
Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Политика
Трамп пригрозил Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства
Соединенные Штаты могут принять ряд «ответных мер» в отношении Индии, если эта страна введет запрет на отправку лекарств в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
На Кубани гостей из Москвы и Петербурга отправят в самоизоляцию
Ранее на Кубани врачи-инфекционисты и медики, оказывающие скорую помощь высказали общее мнение о том, что пандемия коронавируса требует срочных мер, в ряду которых — продление карантина в крае как минимум еще на две недели.
Общество
Япония вводит режим ЧС из-за коронавируса
Япония вводит режим ЧС из-за коронавируса, соответствующее распоряжение 7 апреля подписал премьер-министр страны Синдзо Абэ.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом возросло до 50 в Бурятии
В Бурятии коронавирус лабораторно подтвердился еще у семи человек. Количество заболевших в республике возросло до 50.
Общество
Минпромторг проведет проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске
Замминистра Минпромторга Дмитрий Овсянников устроил скандал, когда при входе в аэропорт Ижевска у него попросили документы и билет на самолет.