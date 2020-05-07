Энергетика
ТАССSaudi Aramco повысила июньские цены на нефть
Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне. Согласно ему, цены повышены для всех рынков, включая Азию, США и Европу, пишет Bloomberg.
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Комментарии
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе
Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv вчера в 01:02
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
Наука
Создали прототип двигателя, работающего на воздухе
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
Общество
С марта за пособием по безработице обратились более 33 млн американцев
Отмечается, что за неделю с 26 апреля по 2 мая за выплатой пособия обратились 3,16 млн американцев, хотя эксперты ранее ожидали, что данный показатель не превысит 3 млн человек.
Аргументы и Факты 10:44
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
В Минпросвещения допустили перенос ЕГЭ
Глава федерального ведомства Сергей Кравцов пояснил, что возможный перенос обсудят после 12 мая.
АТВмедиа 11:40
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Общество
Сбербанк объяснил трудности с приемом просроченных карт
Проблемы, возникающие при попытке расплатиться просроченной картой во многих торговых точках, обслуживаемых Сбербанком, связаны с тем, что часть POS-терминалов не успели перенастроить.
РБК 12:24
Экономика
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году
Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.
Lenta.ru 10:27
Общество
Впервые за 12 лет в польской деревне родился мальчик
В польской деревне Мейсьце Оджаньске впервые за 12 лет родился мальчик.
Вечерняя Москва 10:53
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Игры
Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect
NewInform 03:48
Общество
Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
РИА Новости 05:41
Общество
Удальцова раскритиковала план по снятию ограничений
Член Совета «Левого Фронта» Анастасия Удальцова в соцсетях раскритиковала предложенный главой Роспотребнадзора Анной Поповой трёхэтапный план по снятию ограничений, введённых для сдерживания распространения коронавируса.
Свободная Пресса 03:25
Футбол
Кокорин перевел 1 млн руб. на лечение больной девочки
РБК вчера в 14:45
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 11:41
Экономика
Bloomberg назвала самого обедневшего за время пандемии человека
За время пандемии нового типа коронавируса глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял свыше $30 млрд.
Газета.Ru 11:55
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Российские власти знали, что российские медицинские учреждения были не готовы к ЧС. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:00