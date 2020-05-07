Энергетика

ТАССТАССSaudi Aramco повысила июньские цены на нефть

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне. Согласно ему, цены повышены для всех рынков, включая Азию, США и Европу, пишет Bloomberg.
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Новости кризиса 7 мая: россияне не получат деньги за авиабилеты, а магазины могут закрыться

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Рубль получил неожиданную поддержку

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Цена Brent превысила $31 после повышения поставочных цен Saudi Aramco

РБК06:41

«Saudi Aramco» подняла цены на свою нефть

ГЛАС.RU07:52
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Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
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Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
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Общество

Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
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МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Общество

Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе

Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
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Армия и оружие

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv вчера в 01:02
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Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

РБК 10:30
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
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Наука

Создали прототип двигателя, работающего на воздухе

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
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Общество

С марта за пособием по безработице обратились более 33 млн американцев

Отмечается, что за неделю с 26 апреля по 2 мая за выплатой пособия обратились 3,16 млн американцев, хотя эксперты ранее ожидали, что данный показатель не превысит 3 млн человек.
Аргументы и Факты 10:44
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 23:33
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Общество

В Минпросвещения допустили перенос ЕГЭ

Глава федерального ведомства Сергей Кравцов пояснил, что возможный перенос обсудят после 12 мая.
АТВмедиа 11:40
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Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
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Общество

Сбербанк объяснил трудности с приемом просроченных карт

Проблемы, возникающие при попытке расплатиться просроченной картой во многих торговых точках, обслуживаемых Сбербанком, связаны с тем, что часть POS-терминалов не успели перенастроить.
РБК 12:24
Экономика

Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.
Lenta.ru 10:27
Общество

Впервые за 12 лет в польской деревне родился мальчик

В польской деревне Мейсьце Оджаньске впервые за 12 лет родился мальчик.
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Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

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Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect

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Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
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Общество

Удальцова раскритиковала план по снятию ограничений

Член Совета «Левого Фронта» Анастасия Удальцова в соцсетях раскритиковала предложенный главой Роспотребнадзора Анной Поповой трёхэтапный план по снятию ограничений, введённых для сдерживания распространения коронавируса.
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Кокорин перевел 1 млн руб. на лечение больной девочки

РБК вчера в 14:45
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

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В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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За время пандемии нового типа коронавируса глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял свыше $30 млрд.
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Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС

Российские власти знали, что российские медицинские учреждения были не готовы к ЧС. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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