Энергетика
КоммерсантъСаудовская Аравия повысила цены на августовские поставки нефти
Саудовская нефтяная государственная компания Saudi Aramco объявила о повышении цен на нефть по поставкам в августе для стран Азии и официальных продажных цен (OSP) для Европы и США. Об этом говорится в документах компании, на которые ссылается агентство Reuters.
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Здоровье
Скончался хирург пермской ГКБ № 4 Алексей Сятчихин
Business Class (Пермь) 11:36
Происшествия
Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки
Российская газета 02:05
Экономика
Один из старейших российских брокеров переходит к Freedom Holding
Один из старейших российских брокеров переходит к Freedom Holding Freedom Holding, представленная в России инвесткомпанией «Фридом Финанс», приобрела одного из старейших российских брокеров — «Церих Кэпитал Менеджмент».
Коммерсантъ 07:00
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Авто
Honda обновила компактный кроссовер Honda WR-V
Автомобильный бренд Honda сообщил об обновлении компактного кроссовера Honda WR-V на индийском авторынке, который считается основным для данных паркетников.
Car.ru 03:35
Происшествия
МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
Интерфакс 12:55
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН 03:53
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Авто
Назвали частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто
Наиболее опасным недочетом является оставление автомобиля с МКПП на передаче.
МедиаПоток 04 июля в 03:06
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
Политика
Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
REGNUM 11:20
Политика
Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем
В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри.
Lenta.ru 10:37
Космос
Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной
Вечерняя Москва 11:32
Экономика
Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов
Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
РБК 05:02
Общество
В Сыктывкаре на лечении находятся 290 больных коронавирусом
Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как сообщила Наталья Хозяинова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", на 5 июля в Сыктывкаре на лечении с диагнозом COVID-2019 в инфекционной больнице находятся 126 человек, в Коми республиканской - 164 больных.
ИА БНК вчера в 10:52
Религия
Отец Сергий в ответ на открытое письмо митрополита Кирилла соберет свой крестный ход
КП - Екатеринбург 13:00
Общество
В Подмосковье приступили к разбору госпиталей в «Крокусе» и «Патриоте»
В Московской области начались работы по разбору временных госпиталей, развернутых в парке "Патриот" и выставочном центре "Крокус Экспо", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с министрами и главами муниципалитетов.
РИА Новости 07:57
Футбол
«Локомотив» интересуется защитником сборной Уругвая Гастоном Сильвой
Защитник «Индепендьенте» Гастон Сильва может продолжить карьеру в РПЛ.
Sports.ru 09:57
Наука
Магнитное поле Земли меняется в 10 раз быстрее
Evo-rus.com 11:28
Игры
Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля
Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ 11:05
Здоровье
Больше половины заболевших самарцев выздоровели от коронавируса
«На протяжении последнего времени число выздоровевших на 10-15% превышает исло поступающих в больницы с подозрение на коронавирусную инфекцию – об этом свидетельствует ежедневная статистика» - доложил губернатору Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.
ГТРК Самара 09:24
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Общество
Зять Мишустина подал в суд на Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному.
BFM.ru 12:11