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Политика Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России. 1,5K

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