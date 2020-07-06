Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСаудовская Аравия повысила цены на августовские поставки нефти

Саудовская нефтяная государственная компания Saudi Aramco объявила о повышении цен на нефть по поставкам в августе для стран Азии и официальных продажных цен (OSP) для Европы и США. Об этом говорится в документах компании, на которые ссылается агентство Reuters.
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Saudi Aramco поднимет цены на все марки нефти для Азии в августе

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Саудовская Аравия решила поднять цены на нефть

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Саудовская Аравия поднимет цены на нефть

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ТАСС02:33

Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для Азии

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