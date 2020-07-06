Энергетика
КоммерсантъСаудовская Аравия повысила цены на августовские поставки нефти
Саудовская нефтяная государственная компания Saudi Aramco объявила о повышении цен на нефть по поставкам в августе для стран Азии и официальных продажных цен (OSP) для Европы и США. Об этом говорится в документах компании, на которые ссылается агентство Reuters.
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Общество
Жителей Неноксы попросили на два дня оставить свои дома из-за военных
Будет организовано пять автобусов из Неноксы и поселка Сопка.
News29.ru 03:16
Здоровье
В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой
В Западной Монголии, в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
Общество
Почти 8 тысяч нижегородских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Почти 8 тысяч нижегородских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку.
Открытый Нижний 03:56
Общество
Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 697 413 человек, следует из данных индийского Минздрава.
Коммерсантъ 04:21
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в реанимацию из-за травмы
Михаил Казаков, известный российским зрителям по роли пухляша Ильи Полежайкина из сериала «Папины дочки», лежит с перебинтованными ногами в больнице.
Киноафиша России 05:38
Политика
МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам
МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
Общество
Прокуратура запросила шесть лет для журналистки Прокопьевой
Москва 24 03 июля в 22:40
Общество
Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями
В минувшем году самые большие пенсии в России получали жители Чукотского автономного округа – в среднем около 28 тысяч рублей.
Национальная служба новостей 10:20
Футбол
«Тоттенхэм» обыграет «Эвертон» в 33-м туре АПЛ 6 июля
В своем последнем матче «Эвертон» обыграл «Лестер» со счетом 2:1.Специалисты букмекерской компании Pinnacle фаворитом матча называют «Тоттенхэм», предлагая на их победу коэффициент 2.0.
Vprognoze.ru 06:31
Происшествия
Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении
Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК.
РБК 11:19
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову в понедельник обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы.
ТАСС 11:34
Общество
В России за год снизился уровень крайней бедности
Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
Культура
Стартовал конкурс грантов волонтерской деятельности в сфере культуры
Министерство культуры России объявило о старте первого открытого конкурса грантов волонтерской деятельности в сфере культуры.
Lenta.ru 10:06
Общество
Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ
Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
Общество
На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни
Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
Общество
Правительство выделило почти 7,5 млрд руб. на выплаты медикам в июле
Правительство России выделило около 7,45 млрд руб. на выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
РБК вчера в 06:55
Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG.
РБК 06:26
Наука
Ядовитые железы были обнаружены у южноамериканской амфибии
Специалисты из США смогли выяснить, что у безногих амфибий, которые обитают на территории Южной Америки, имеются полноценные ядовитые железы.
ToDay News Ufa 11:12
Происшествия
В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни
Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
Политика
Глава Союза женщин России больше не хочет обсуждать мороженое «Радуга»
Екатерина Лахова заявила, что вокруг ее слов уже накрутили "черт-те что" Глава Союза женщин России больше не намерена обсуждать свои критические высказывания о мороженом "Радуга", потому что вокруг ее слов накрутили "черт-те что".
АМИТЕЛ 08:13
Футбол
Сергей Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив»
Сергей Лапочкин со своей бригадой обслужит встречу между «Спартаком» и «Локомотивом».
Спорт-Экспресс 10:05
Киберспорт
Вышел дебютный тизер-трейлер Shadow Warrior 3
Независимое издательство Devolver Digital совместно со студией Flying Wild Hog представила тизер-трейлер продолжения серии экшенов от первого лица Shadow Warrior.
Чемпионат 11:25
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
Экономика сегодня 04 июля в 11:05
Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
Здоровье
Минздрав России назначил профессора Чуланова главным инфекционистом
"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении Минздрава в понедельник.
Интерфакс - Россия 07:27
Политика
Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
REGNUM 11:20