Экономика
КоммерсантъСаудовская Аравия повысит НДС в три раза
Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повышает налог на добавленную стоимость в три раза, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение сообщение государственного информационного агентства.
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Политика
Климкин: Россия не имеет права отмечать День Победы
Экс-глава украинского МИД Павел Климкин выразил мнение, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом.
Газета.Ru вчера в 23:18
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Общество
Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС вчера в 16:59
Футбол
«Никакой катастрофы и близко нет, это не эпидемия коронавируса». Сезон на Украине может возобновиться в конце мая
Никакой зашкаливающей смертности не наблюдается. И назвать это эпидемией можно только, учитывая всепланетный масштаб.
Спорт-Экспресс вчера в 10:25
Происшествия
В Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек
Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, 10 человек.
BFM.ru вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак
Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
Srnsk вчера в 05:05
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России 09 мая в 14:04
Здоровье
Масочный режим на Украине могут продлить до конца года
Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».
ИА Красная Весна вчера в 08:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
Космос
На ближайшем к Земле коричневом карлике обнаружены облачные слои
10.05.2020 Коричневый карлик Luhman 16A – ближайший к Земле.
Портал Поиск вчера в 11:22
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan вчера в 09:30
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 мая в 18:07
Общество
Китай готовится к распродаже госдолга США
По мнению аналитиков, результат будет крайне неприятным для США: Китай начнет наносить удары на рынок государственных облигаций в тот самый момент, когда Вашингтон значительно увеличит выделяемые средства для финансирования программ по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями.
ToDay News Ufa вчера в 05:52
Общество
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
Авто
Первые Haval H5 появились у дилеров в РФ
Новый рамный внедорожник Haval H5, доступный для заказа с 22 апреля, добрался до российских дилеров Haval в регионах.
Автоновости дня 09 мая в 12:49
Армия и оружие
В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно
REGNUM вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке
Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ 09 мая в 09:13
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости вчера в 09:03
Единоборства
Фергюсон оказался в больнице после поражения от Гэтжи
ProstoProSport вчера в 02:14
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09 мая в 09:30
Политика
ЕК допустила санкции против Германии из-за решения суда по ЕЦБ
Брюссель может запустить санкционную процедуру против Германии из-за решения конституционного суда страны по Европейскому центральному банку (ЕЦБ).
РБК 00:32
Общество
Андрей Бочаров провел рабочее заседание совета оперативного штаба
Оперативный штаб под руководством губернатора Андрея Бочарова функционирует в круглосуточном режиме, действуют оперативные штабы муниципальных образований.
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области вчера в 07:58
Происшествия
В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
Пожар на птицефабрике в Челябинской области, охвативший больше 1 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.
РИА Новости вчера в 18:03
Спорт
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по военным Индии
Китай нанес ракетный удар по индийским военным. В результате конфликта есть семеро раненых.
ToDay News Ufa вчера в 15:16
Общество
На Кубани продлили карантин из-за коронавируса
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 08:20
Происшествия
В Москве обокрали квартиру бывшей жены миллиардера Олега Дерипаски
Вести Подмосковья вчера в 08:27
Кино
Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году
Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform вчера в 22:12
Общество
Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге
В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru 09 мая в 17:59