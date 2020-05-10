Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повышает налог на добавленную стоимость в три раза, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение сообщение государственного информационного агентства.

Саудовская Аравия повысит НДС в три раза

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