Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUСаудовская Аравия предлагает снизить добычу нефти из-за коронавируса

Саудовская Аравия настаивает на снижении суточной добычи нефтепродуктов на 1 млн. баррелей из-за вспышки коронавирусного заболевания. Представители королевства подчеркнули, что такая мера позволит сохранить мировой спрос на сырье.
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Нефть дешевеет из-за слишком скромных рекомендаций ОПЕК+ по сокращению добычи

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СМИ: Саудовская Аравия хочет снижения добычи ОПЕК+ более чем на 1 млн б/с

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Аналитик: Рынок готов к тому, что страны ОПЕК не договорятся

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Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса

ТАССвчера в 13:35
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Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
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СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
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Фанаты «Зенита» и «Ахмата» столкнулись на стадионе. Их успокаивали футболисты

Матч приостановили, а конфликт удалось уладить после того, как фанатов пошли успокаивать игроки обеих команд. pic.twitter.com/v2pRQ3nU9U — SPORT24.ru (@sport24_ru) March 4, 2020 Главный арбитр матча остановил встречу.
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Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
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Найдены возможные останки знакомой фигурантов дела «Сети»

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Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины

Верховная рада Украины по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля утвердила министров правительства Украины.
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Спартак — ЦСКА 2:2 (2-й тайм)

На 17-й минуте поединка Игорь Дивеев, оказавшись в одиночестве в штрафной "Спартака", забил ответный мяч, сделав счет 2:1. В добавленное к первому тайму время ЦСКА смог отыграть и второй мяч - его забил Ильзат Ахметов.
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Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
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Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
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Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
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В свою очередь старший управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко указал на возможность прихода двух волн коронавируса — весенней и осенней.
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До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси

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Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

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Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
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Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини

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Песков прокомментировал стагнацию доходов россиян

Стагнация реальных доходов жителей России была остановлена в прошлом году активным внедрением нацпроектов, по словам Дмитрия Пескова.
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В Италии все учебные заведения закрыли из-за вспышки коронавируса

Напомним, на 4 марта число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии достигло 79 человек.
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Киркорова подозревают в использовании парика

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Объединение болельщиков «Динамо» «Ультрас Динамо 2009» на своей странице во «ВКонтакте» показало запрещённый Российской Премьер-Лигой баннер на матч 20-го тура со «Спартаком» (0:2), а также поделилось мнением на эту тему.
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Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко

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