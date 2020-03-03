Энергетика

ТАССТАССНовак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения. В Вену он вернется уже 6 марта на министерскую встречу ОПЕК+, об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.
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Аналитик: Рынок готов к тому, что страны ОПЕК не договорятся

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Саудовская Аравия предложила снизить добычу нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки

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Представитель американской Демократической партии Майкл Блумберг выбыл из предвыборной гонки за пост президента США.
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Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
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СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
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Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ", никак не ущемляет прав национальных меньшинств, такие опасения безосновательны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Лыжник Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ

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Жириновский станцевал под песню Little Big

Политика Сегодня 05:55
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Какая-то «бодяга»: отец Киркорова прокомментировал задолженность ГИБДД

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Доходы должны вырасти в среднем на 6,5 тысяч рублей По прогнозам в Чувашии за 5 лет доходы жителей вырастут в среднем на 30% за счет реализации индивидуальной программы развития.
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Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию

«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
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Нидерланды планировали отправить армию на Украину после крушения MH17

Рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на Востоке Украины 17 июля 2014 года.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
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МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт

«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
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Кандидат в премьеры Украины назвал приоритеты правительства

Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что главным в работе нового правительства должно быть укрепление национальной обороны, завершение войны в Донбассе и «возвращение Крыма».
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BMW презентовала новый логотип марки

"РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году.
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Мнение: Депутата Госдумы Дмитрия Юркова мог подвести Евгений Удалкин

Скандал с несуществующим роддомом в Каргополе, о котором обмолвился депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков на своей страничке в социальной сети, вышел на федеральный уровень.
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Новак и генсек ОПЕК поздоровались ногами из-за коронавируса

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в шутку поздоровались ногами из-за ситуации с распространением коронавируса.
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На Diamond Princess уже девять россиян отправили на карантин

На Diamond Princess уже девять россиян отправили на карантин.
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В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
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Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
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Футбол

Ахмат — Зенит 1:1 (2-й тайм)

Напомним, что матч 1/4 финала Кубка России между "Ахматом" и "Зенитом" состоится 4 марта в Грозном.
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