Энергетика
Российская газетаСаудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Футбол
«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ
Транспорт
Россия ограничит полеты в страны Европы
Будут ограничены перелеты из России в ЕС, за исключением: регулярных рейсов в столицы европейских стран, которые выполняются из терминала F Шереметьево; чартерных рейсов при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении — граждан Евросоюза.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Музыка
Группа «Время и стекло» сообщила о своем распаде
Музыкальная группа «Время и стекло» объявила о своем распаде.
Футбол
Роналду высказался о ситуации с коронавирусом
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о коронавирусе.
Футбол
Непомнящий: в Китае нас четыре месяца не выпускали из страны
Известный российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал ситуацию с возможной приостановкой чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Политика
Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта
Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
Футбол
Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона
Руководители нескольких клубов АПЛ сообщили Daily Mail, что есть ряд проблем, из-за которых сезон могут не доиграть.
Политика
Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек
Технологии
От смертельно опасной жары пострадают более миллиарда человек
По оценкам, экстремальная жара и влажность затронут районы, в которых в настоящее время проживают около 500 миллионов человек, если глобальные температуры повысятся выше доиндустриальных значений на 1,5 градуса Цельсия.
Политика
Сенаторы США призвали Евросоюз ввести санкции против Пригожина
Необходимо еще большее ограничение действий Пригожина, которое в Америке ждут от европейских партнеров.
Общество
Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса
Ограничение авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом развивается так, что может привести к волне ухода ряда туроператоров с российского рынка.
Экономика
Мантуров назвал снижение курса рубля плюсом
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что снижение курса рубля выступает плюсом для большинства отраслей промышленности и повышает конкурентоспособность на внешнем рынке, пишет "Интерфакс".
Армия и оружие
Китайское Sohu «нашло» первую цель России в вероятной глобальной войне
Биатлон
Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезон
По итогам текущего сезона российские биатлонистки заняли пятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 6479 очков.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
Политика
Весенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге отменена из-за коронавируса
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая должна была пройти в апреле в Страсбурге, отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в Европе.
Общество
ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса
Центром пандемии нового коронавируса стала Европа, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Космос
Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте
Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
Технологии
Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10
Компания Microsoft выпустила экстренное обновление безопасности (KB4551762) для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903.