Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаСаудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Читать в источнике
Комментировать2,3K

Подробнее о событии

Объемы продаж нефти Urals на рынках Европы упали до нуля — Bloomberg

Красная весна13:09

Саудиты решили утроить поставки нефти по ценам ниже российских

Московский Комсомолецвчера в 05:35

Bloomberg сообщил о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

РИА Новостивчера в 11:12

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

РБКвчера в 09:17

Bloomberg: Саудовская Аравия готова утроить поставки нефти в Европу по цене $25 за баррель

ТАССвчера в 08:46

Bloomberg: Саудовская Аравия предложит Европе большие объемы дешевой нефти

Фонтанка.Рувчера в 05:54

Нефть за $25 и еще ниже. Чем ответит РФ на саудовский демпинг

ПРАЙМвчера в 11:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 14:38, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос 10:24
Футбол

«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ

RT на русском 14:24
Транспорт

Россия ограничит полеты в страны Европы

Будут ограничены перелеты из России в ЕС, за исключением: регулярных рейсов в столицы европейских стран, которые выполняются из терминала F Шереметьево; чартерных рейсов при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении — граждан Евросоюза.
РБК 13:11
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Музыка

Группа «Время и стекло» сообщила о своем распаде

Музыкальная группа «Время и стекло» объявила о своем распаде.
Вечерняя Москва вчера в 12:06
Футбол

Роналду высказался о ситуации с коронавирусом

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о коронавирусе.
Газета.Ru 13:22
Футбол

Непомнящий: в Китае нас четыре месяца не выпускали из страны

Известный российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал ситуацию с возможной приостановкой чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.
Чемпионат 14:05
Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой 02:34
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском 05:53
Политика

Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта

Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
ТАСС 13:55
Футбол

Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона

Руководители нескольких клубов АПЛ сообщили Daily Mail, что есть ряд проблем, из-за которых сезон могут не доиграть.
Чемпионат 13:43
Политика

Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
РИА Новости 12:36
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек

RT на русском 13:27
Технологии

От смертельно опасной жары пострадают более миллиарда человек

По оценкам, экстремальная жара и влажность затронут районы, в которых в настоящее время проживают около 500 миллионов человек, если глобальные температуры повысятся выше доиндустриальных значений на 1,5 градуса Цельсия.
Lenta.ru 13:30
Политика

Сенаторы США призвали Евросоюз ввести санкции против Пригожина

Необходимо еще большее ограничение действий Пригожина, которое в Америке ждут от европейских партнеров.
Городовой 02:25
Общество

Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса

Ограничение авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом развивается так, что может привести к волне ухода ряда туроператоров с российского рынка.
Lenta.ru 14:31
Экономика

Мантуров назвал снижение курса рубля плюсом

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что снижение курса рубля выступает плюсом для большинства отраслей промышленности и повышает конкурентоспособность на внешнем рынке, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 12:58
Армия и оружие

Китайское Sohu «нашло» первую цель России в вероятной глобальной войне

Народные новости 00:42
Биатлон

Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезон

По итогам текущего сезона российские биатлонистки заняли пятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 6479 очков.
ProstoProSport 13:54
Общество

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Российская газета 11:29
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Газета.Ru 11:23
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Энергетика

Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК вчера в 10:52
Здоровье

Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
РБК 13:02
Политика

Весенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге отменена из-за коронавируса

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая должна была пройти в апреле в Страсбурге, отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в Европе.
ТАСС 13:55
Общество

ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса

Центром пандемии нового коронавируса стала Европа, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:01
Космос

Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте

Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
Вести.Ru 11 марта в 13:21
Технологии

Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

Компания Microsoft выпустила экстренное обновление безопасности (KB4551762) для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903.
Вести.Ru 12:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное