Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

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Финансы Банк России продал валюту на 3,6 млрд рублей Москва, 12 марта 2020, 10:39 — REGNUM Центробанк РФ продал на внутреннем рынке с расчетами на 11 марта 2020 года валюту на 3,6 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.

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