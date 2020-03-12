Для России нефтяной рынок Европы, несмотря на рост поставок в страны АТР, остается основным. Качественные характеристики марки Arab Light схожи с российской смесью Urals. Цена 25 долларов за баррель при нынешних котировках, почти на 20% ниже, чем у российской нефти.

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

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