Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Общество Глава Минюста предложил упростить порядок взыскания маленьких штрафов Упростить порядок взыскания небольших штрафов предложил министр юстиции РФ Константин Чуйченко 13 марта, передает пресс-служба ФСПП (Федеральная служба судебных приставов) России, сообщает ТАСС.

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