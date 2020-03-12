Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаСаудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Читать в источнике
Комментировать2,3K

Подробнее о событии

Bloomberg: Саудовская Аравия решила вести нефтяную войну с РФ в Европе

Красная веснавчера в 03:51

Саудиты решили утроить поставки нефти по ценам ниже российских

Московский Комсомолец12 марта в 05:35

Bloomberg сообщил о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

РИА Новости12 марта в 11:12

Bloomberg: Саудовская Аравия готова продавать тройные объемы нефти в Европу по $25

Коммерсантъ12 марта в 09:54

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

РБК12 марта в 09:17

Bloomberg: Саудовская Аравия готова утроить поставки нефти в Европу по цене $25 за баррель

ТАСС12 марта в 08:46

Нефть за $25 и еще ниже. Чем ответит РФ на саудовский демпинг

ПРАЙМ12 марта в 11:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:09, Ашберн

Комментарии

Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 15:33
Общество

Глава Минюста предложил упростить порядок взыскания маленьких штрафов

Упростить порядок взыскания небольших штрафов предложил министр юстиции РФ Константин Чуйченко 13 марта, передает пресс-служба ФСПП (Федеральная служба судебных приставов) России, сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 13:36
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru вчера в 08:07
Здоровье

Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру

iReactor 12 марта в 20:28
Политика

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
РИА Новости вчера в 20:11
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:08
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости вчера в 15:10
Общество

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 16:57
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
RT на русском вчера в 12:37
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Футбол

На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира

Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.
Чемпионат вчера в 12:23
Футбол

Во Франции зафиксировали первый случай коронавируса у футболиста

С учетом рекомендаций, игрок изолирован. Отмечается, что это первый во Франции случай заражения футболиста коронавирусом.
Матч ТВ вчера в 19:18
Наука

Найден простой способ избежать биопсии при диагностике рака простаты

Разработка специалистов из Университета Восточной Англии поможет на 60% уменьшить случаи, когда мужчинам с подозрением на рак предстательной железы назначали не информативную биопсию.
ToDay News Ufa вчера в 08:48
Здоровье

Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств

Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
SMINEWS в Подольске вчера в 13:42
Политика

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской подверглась жутким преследованиям в США

Дочь Любови Успенской подверглась жутким преследованиям в США По словам артистки, девочку запутывают и пытаются подкупить, чтобы она выступила с новыми разоблачениями.
Экспресс газета 00:14
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ вчера в 03:47
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 12 марта в 11:18
Энергетика

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Газета.Ru вчера в 14:06
Происшествия

Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем

Два человека погибли, трое пассажиров получили травмы при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда сообщением Кинешма - Москва с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону в субботу утром.
ТАСС вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Новые Известия 12 марта в 15:10
Происшествия

В Москве из-за штормового ветра погиб человек

В Москве из-за штормового ветра погиб человек. Об этом сообщает РИА "Новости". Штормовой ветер в столице бушует уже второй день.
Газета.Ru вчера в 07:24
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru 12 марта в 18:32
Происшествия

Более 40 человек пострадали при ДТП с автобусом в Турции

Автобус с пассажирами попал в аварию на трассе Аксарай — Адана в Турции. По данным Haber Turk, пострадали 44 человека.
Известия 00:57
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой вчера в 02:34
Здоровье

NYT: в США от коронавируса могут погибнуть до 1,7 миллиона человек

В США от заражения инфекцией коронавируса могут погибнуть до 1,7 млн человек, 13 марта сообщает New York Times со ссылкой на экспертов.
Красная весна вчера в 18:30
Политика

Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию

Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Взгляд.ру 12 марта в 05:42
Космос

Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец

Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
МИР 24 вчера в 05:54
Здоровье

Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету

Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Shraibikus News вчера в 15:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное