Энергетика
Российская газетаСаудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Для России нефтяной рынок Европы, несмотря на рост поставок в страны АТР, остается основным. Качественные характеристики марки Arab Light схожи с российской смесью Urals. Цена 25 долларов за баррель при нынешних котировках, почти на 20% ниже, чем у российской нефти.
Читать в источнике
Оценить1,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:52, Ашберн
Комментарии
Экономика
Золото, энергетика: Юрий Трутнев подвел итог совещания на Колыме
Полпред президента РФ в ДФО отметил рост объемов промышленности в регионе, а также остановился на расконсервации Аркагалинской ГРЭС Фото: пресс-служба Правительства Магаданской области По завершении совещания по экономическому и социальному развитию региона, полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подвел итог первого дня работы на Колыме.
Музыка
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
Футбол
Матчи «Ювентуса» и «Реала» в Лиге чемпионов перенесены
УЕФА перенес матчи Лиги чемпионов "Ювентус" - "Лион" и "Манчестер Сити" - "Реал" на неопределенный срок.
Шоу-бизнес
Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына
В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
Общество
Бельгия ввела жесткий общенациональный карантин
Бельгия объявила жесткий общенациональный карантин по меньшей мере до 3 апреля, экстренную эпидемиологическую готовность и мобилизацию всей системы здравоохранения.
Финансы
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Общество
Сахалинская прокуратура просит ФАС проверить законность тарифов на мусор
Прокуратура Сахалинской области направила в адрес центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы письмо с просьбой проверить законность установления тарифа для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Политика
Президент Финляндии поблагодарил РФ за борьбу с коронавирусом
Президент Финляндии Саули Ниинистё поблагодарил Россию за меры, которые та принимает в борьбе с коронавирусом.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Происшествия
Медик опроверг сообщения о смерти человека от коронавируса в Москве
Вернувшийся в Москву из Италии мужчина, скончавшийся в медцентре в Коммунарке, умер не из-за коронавирусной инфекции, заявил заместитель главного врача по медицинской части медцентра Игорь Тюрин.
Авто
Hyundai анонсировала новую Elantra
Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.
Политика
Горбачев обратился к мировым лидерам
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Шоу-бизнес
Меган Маркл свела к минимуму общение с Кейт Миддлтон
Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о сведенном к минимуму общении с супругой герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон.
Кино
Профиль для детей появится на платформе КиноПоиск HD
Вместе с премьерой нового сезона классических "Смешариков" в 2D на КиноПоиск HD появится детский профиль с персональными рекомендациями.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Происшествия
СБУ перехватила большую партию пулеметов, украденных киевскими силовиками
Сообщается, что обнаружили три противотанковых гранатомета РПГ-7В, крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 «Утес» со станком, пулемет ПКТ, пять РПК и три тысячи патронов.
Футбол
У главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус
Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Общество
«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах
Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Политика
Владимир Путин рассказал о переменах в российском бизнесе
Путин сказал, что может сейчас критиковать бизнес и говорить и том, что бизнесмены ведут себя безответственно, но это будет не так.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Здоровье
Коронавирус стал самым затратным из всех эпидемий XXI века
Как выяснилось, все предыдущие эпидемии заболеваний не оказали столь сильного влияния на мировую экономику, даже несмотря на то, что смертность от некоторых из них была даже выше.
Экономика
СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»
По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.