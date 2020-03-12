Для России нефтяной рынок Европы, несмотря на рост поставок в страны АТР, остается основным. Качественные характеристики марки Arab Light схожи с российской смесью Urals. Цена 25 долларов за баррель при нынешних котировках, почти на 20% ниже, чем у российской нефти.

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

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Киберспорт ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.