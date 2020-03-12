Энергетика
Российская газетаСаудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Для России нефтяной рынок Европы, несмотря на рост поставок в страны АТР, остается основным. Качественные характеристики марки Arab Light схожи с российской смесью Urals. Цена 25 долларов за баррель при нынешних котировках, почти на 20% ниже, чем у российской нефти.
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Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
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Экономика
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По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.
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Глава ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон приобрел ценные бумаги компании почти на 7 млн долларов. Сделки совершались в течение двух дней.
Киберспорт
ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса
Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.
Общество
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По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.