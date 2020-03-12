Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияСаудовская Аравия предложила Европе тройные объемы нефти по $25

Для США цена опустилась на $7 за баррель, для северо-западной Европы — на $8 за баррель. Немногим ранее в четверг Bloomberg сообщало, что одни из ключевых членов ОПЕК - Ирак и Кувейт последовали за Саудовской Аравией и приняли решение снизить цены на свою нефть в апреле.
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