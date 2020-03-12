Энергетика
Российская газетаСаудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
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Столкновение между джихадистами и местными жителями произошло на севере сирийского Идлиба
Согласно Telegram-каналу directorate4, конфликт начался после избиения боевиками одного из местных жителей недалеко от КПП на въезде в город Сармада.
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Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Армия и оружие
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Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
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