Энергетика
РБКBloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Мой Брянск
0:47
Piter.tv
0:46
Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg. Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
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