Для России нефтяной рынок Европы, несмотря на рост поставок в страны АТР, остается основным. Качественные характеристики марки Arab Light схожи с российской смесью Urals. Цена 25 долларов за баррель при нынешних котировках, почти на 20% ниже, чем у российской нефти.

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Политика Индонезия отказалась от покупки от российских истребителей Индонезия отказалась от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35. Причиной стали угрозы со стороны США.

Политика Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией Федеральной службе безопасности, министерству внутренних дел и министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.

Общество Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом Клинический психолог Михаил Хорс предположил, что отсутствие у российских граждан страха быть зараженными коронавирусом может объясняться тем, что жители РФ прошли закалку различными неурядицами, причем коронавирус является не самой страшной из них.

Армия и оружие ВВС Великобритании уничтожили ракетным ударом ещё одного иранского генерала Истребители ВВС Великобритании, прикрываемые боевыми самолётами ВВС США, нанесли ракетный удар по позициям иранских военных и подконтрольных им сил на территории Ирака, в результате чего был ликвидирован высокопоставленный иранский генерал, прибывший незадолго до этого из Тегерана.

Здоровье Названы тяжелые последствия коронавируса Излечившиеся от коронавируса нового типа пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.

Общество За принятие поправки к Конституции высказались 64% россиян Согласно опросу ВЦИОМ, 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию России, причем с 6 марта доля сторонников поправки увеличилась на 22 процентных пункта.

Здоровье В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.

Музыка Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров Количество просмотров клипа группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, достигло отметки в десять миллионов, об этом свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

Общество Турция закрыла авиасообщение с девятью странами ЕС Турция приостановила авиасообщение с Германией, Францией, Испанией и еще шестью странами ЕС из-за коронавируса, сообщил министр транспорта страны Мехмет Джахит Турхан в пятницу.

Политика Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".

Общество Матвиенко не поддержала закрытие границ из-за коронавируса Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила идею закрытия границ с 16 марта. По ее мнению, это избыточная мера.

Общество Apple временно закрывает магазины по всему миру Все фирменные магазины Apple Store за пределами Китая, Гонконга, Макао и Тайваня будут закрыты на две недели до 27 марта.

Спорт Слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS могут отложить из-за коронавируса Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут быть сдвинуты на конец мая из-за ситуации с коронавирусом.

Экономика Минфин оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть Дефицит бюджета может составить 0,9-1% ВВП если сохранится текущая цена нефти, а доходы казны от экспорта нефти и газа сократятся на 2 трлн рублей.