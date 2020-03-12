Энергетика
Российская газетаСаудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Для России нефтяной рынок Европы, несмотря на рост поставок в страны АТР, остается основным. Качественные характеристики марки Arab Light схожи с российской смесью Urals. Цена 25 долларов за баррель при нынешних котировках, почти на 20% ниже, чем у российской нефти.
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Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен
Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство Союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
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Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
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В Сирии сфотографировали уникальные гигантские 180-мм пушки С-23
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Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.
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Модель Avalanche 4x4 появится в металле в течение года и должна быть дополнена Кайеном с серьёзной внедорожной подготовкой, названным Gemballa Tornado 4x4.
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Сообщается, что мужчина вернулся из Италии и был госпитализирован.
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Общество
Угрозу распространения коронавируса в России оценил Мишустин
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Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом
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