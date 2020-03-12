Энергетика
Российская газетаСаудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Для России нефтяной рынок Европы, несмотря на рост поставок в страны АТР, остается основным. Качественные характеристики марки Arab Light схожи с российской смесью Urals. Цена 25 долларов за баррель при нынешних котировках, почти на 20% ниже, чем у российской нефти.
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Жители Тутаева Ярославской области просят лишить парламентария статуса почётного гражданина города.
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
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Турция объявила России ультиматум по Сирии
Ранее Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новые договоренности с Россией по Сирии защищают турецкие границы и военных «от атак сирийского режима и терактов».
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
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Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
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За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Epic Games купила компанию, работавшую над созданием God of War
Кэри, США, 13 марта 2020, 02:07 — REGNUM Epic Games приобрела студию Cubic Motion, которая ранее работала над созданием анимации в играх God of War и Spider-Man.