Энергетика
Новые ИзвестияСаудовская Аравия предложила Европе тройные объемы нефти по $25
Для США цена опустилась на $7 за баррель, для северо-западной Европы — на $8 за баррель. Немногим ранее в четверг Bloomberg сообщало, что одни из ключевых членов ОПЕК - Ирак и Кувейт последовали за Саудовской Аравией и приняли решение снизить цены на свою нефть в апреле.
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Bloomberg: Саудовская Аравия готова продавать тройные объемы нефти в Европу по $25
Коммерсантъвчера в 09:54
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