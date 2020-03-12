Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

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