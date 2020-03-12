Энергетика
Новые ИзвестияСаудовская Аравия предложила Европе тройные объемы нефти по $25
Для США цена опустилась на $7 за баррель, для северо-западной Европы — на $8 за баррель. Немногим ранее в четверг Bloomberg сообщало, что одни из ключевых членов ОПЕК - Ирак и Кувейт последовали за Саудовской Аравией и приняли решение снизить цены на свою нефть в апреле.
Читать в источнике
Оценить1,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
Bloomberg: Саудовская Аравия предложит Европе большие объемы дешевой нефти
Фонтанка.Ру12 марта в 05:54
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:32, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Коллектив роддома № 8 предложил помочь в борьбе с коронавирусом
«Коллектив предлагает обеспечить размещение пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией, в частности внебольничной пневмонией», — отмечается в петиции, которую приводит АГН «Москва».
Политика
Владимир Путин поддержал обнуление своих президентских сроков
Владимир Путин во вторник принял участие в пленарном заседании Госдумы.
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Общество
SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
Источник агентства пояснил, что сработал датчик поломки кондиционера.
Футбол
Арсенал (Тула) — Рубин 0:1 (2-й тайм)
«Рубин» открыл счет в матче 22-го тура чемпионата России против «Арсенала». На 43-й минуте гол забил Зурико Давиташвили.
Космос
Подтверждено существование железных дождей на экзопланете
Астрономы на Очень большом телескопе (VLT) смогли наблюдать сверхгорячую экзопланету, на которой, предположительно, могут идти дожди из железа.
Происшествия
Кафе загорелось в центре Москвы
Биатлон
Чемпионат России по биатлону может быть перенесен на ноябрь
Чемпионат России по биатлону в связи с распространением коронавируса может быть перенесен на ноябрь, в случае если это произойдет, в рамках турнира будет осуществлен отбор в национальную команду.
Политика
Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию
Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Политика
Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
Политика
Мишустин обсудил с Румасом ситуацию с распространением коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также ситуацию с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
Общество
В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних
В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Общество
«Корона будет над всеми нами». Ванга предсказала вспышку коронавируса
Незадолго до своей смерти Ванга предсказала, что «корона будет над всеми нами».
Биатлон
Вирер второй раз подряд выиграла Большой хрустальный глобус
Экономика
«Ищенко о главном»: поправки в Конституцию РФ, нефтяная война
В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал важные темы.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Хоккей
«Йокерит» решил не участвовать в Кубке Гагарина из-за коронавируса
«Йокерит» официально отказался продолжить участие в розыгрыше плей-офф КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте финского клуба.
Политика
Зеленский подписал указ о закрытии границы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 марта, ввел в действие решение СНБО о закрытии госграницы в связи с распространением коронавируса.
Армия и оружие
За неделю каратели 13 раз обстреливали ЛНР
Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone за сутки сыграли больше 6 млн человек
Общество
Россиянам запретили въезд в Казахстан по паспорту
Власти страны ограничили пересечение границы россиянами по внутреннему паспорту.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Общество
Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Общество
Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом
Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
Происшествия
Пассажиров Costa Magica высадили на берег
Политика
Мишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин.
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.