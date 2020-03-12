Саудовская Аравия готова предложить Европе нефть по $25 за баррель, сообщает Bloomberg. Кроме того, она предлагает утроить объемы поставок нефть марки Arab Light. Соответствующие предложения от Королевства получили компании Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, OMV AG, Repsol SA и Cepsa SA.

Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель

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