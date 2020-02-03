с чего всё началось

3 февраля 2020 года стало известно, что Саудовская Аравия предложила участникам соглашения ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки, чтобы стабилизировать рынок из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Общество РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.

Политика Франция высказалась за уточнение минских соглашений В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения.

Общество В РПЦ предложили прекратить освящение оружия массового поражения В проекте, опубликованном на сайте РПЦ, говорится, что освящение любых видов оружие, применение которого может привести к гибели неопределенного количества людей, "в том числе, оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения", не отражено в традиции православной церкви и "не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий".

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Александр Емельяненко замечен в странном состоянии Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был запечатлён на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.

Общество Предсказана скорая масштабная пандемия коронавируса Согласно специалистам, существует высокая вероятность, что вспышка коронавируса в Китае в скором времени перерастет в пандемию.

Авто УАЗ выпустил экспедиционную «буханку» за миллион 28 января сообщалось, что второе поколение внедорожника «УАЗ Патриот», которое появится в продаже в 2021 году, получит новую коробку передач.

Авто Автомобили Toyota научатся определять ошибочный разгон Алгоритм функционирования система базируется на анализе «больших данных», которые были получены от подключенных авто, в том числе, случаев непреднамеренного ускорения, когда педаль выжата полностью.

Авто Volkswagen представил кроссовер Volkswagen Taigun Немецкий автоконцерн Volkswagen представил на специальном мероприятии в Индии предсерийный концепт нового компактного кроссовера Volkswagen Taigun.

Общество Число блокировок в рунете снизилось Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.