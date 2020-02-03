Энергетика
СаминвесторСаудовская Аравия предложила сократить добычу нефти
3 февраля 2020 года стало известно, что Саудовская Аравия предложила участникам соглашения ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки, чтобы стабилизировать рынок из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия может резко сократить добычу нефти на небольшой период времени, чтобы поддержать рынок и справиться с влиянием вспышки коронавируса в Китае на спрос на топливо, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников ОПЕК, объединения крупнейших мировых производителей нефти.Forbesвчера в 08:41
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СМИ узнали о требовании Саудовской Аравии уменьшить нефтедобычу из-за коронавируса
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