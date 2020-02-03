Энергетика
СаминвесторСаудовская Аравия предложила сократить добычу нефти
3 февраля 2020 года стало известно, что Саудовская Аравия предложила участникам соглашения ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки, чтобы стабилизировать рынок из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия может резко сократить добычу нефти на небольшой период времени, чтобы поддержать рынок и справиться с влиянием вспышки коронавируса в Китае на спрос на топливо, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников ОПЕК, объединения крупнейших мировых производителей нефти.Forbesвчера в 08:41
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СМИ узнали о требовании Саудовской Аравии уменьшить нефтедобычу из-за коронавируса
Известиявчера в 14:09
Reuters назвал возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ из-за коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 07:19
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Здоровье
Минздрав готовится к масштабному распространению коронавируса в России
Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок сообщила, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Общество
Появились снимки пораженных коронавирусом легких
Космос
В России могут снизить требования к кандидатам в космонавты
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека
Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина засветила его 40-летнюю любовницу-миллионершу
Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова в Instagram опубликовала снимок его новой возлюбленной.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Политика
В Белоруссии опровергли планы создания учебного центра НАТО
Как передаёт РИА Новости, ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что оборонное ведомство Белоруссии ведёт переговоры о размещении на территории страны учебного центра НАТО в рамках программы «Партнёрство ради мира».
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Согласно документу, коллекторы и сотрудники отделов взыскания смогут не называть свои полные имена, а получат право использовать в разговорах с должниками цифровые идентификаторы.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Политика
Производство С-400 для Индии началось в России
Россия приступила к производству зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» для Индии. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Армия и оружие
The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»
ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на базе танка Т-90, аналогов ей в мире нет.
Общество
Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах
Роспотребнадзор считает, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно ввести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии
Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Общество
В новом КоАП предложили оплачивать штрафы со скидкой 50%
После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Футбол
Клопп доверит Критчли руководить «Ливерпулем» в игре против «Шрусбери»
Право руководить игрой лидера АПЛ доверено тренеру молодежной команды Нил Критчли.
Общество
Адвокат не подтвердил информацию о голодовке владельца «Тайгана»
Адвокат Арман Петросян, представляющий интересы предпринимателя, владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о голодовке своего подзащитного.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Здоровье
В России зарегистрировали четыре случая смерти от гриппа
Четыре случая смерти от гриппа зарегистрировано в России на сегодняшний день, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась за скандальный эфир перед Успенской
Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир программы «Звезды сошлись» с участием дочери «королевы шансона» Татьяной Плаксиной, сообщает Starhit.
Технологии
Названа польза фитнес-браслетов и смарт-часов
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Гаджеты
В «Яндекс. Маркете» назвали лучшие гаджеты десятилетия
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны.
Армия и оружие
Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки
"Лица, привлекаемые к ответственности - командир 44 отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович", - говорится в видео на официальном канале СК на YouTube.
Происшествия
Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту
По данным контрразведчиков, уролог согласился помочь молодому человеку уклониться от военной службы и поставил ему ложный диагноз за 50 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости» во вторник, 4 февраля.
Космос
Иран запустит спутник собственного изготовления в ближайшие дни
Иран запустит спутник «Зафар» до конца текущей недели.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.