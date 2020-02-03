с чего всё началось

3 февраля 2020 года стало известно, что Саудовская Аравия предложила участникам соглашения ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки, чтобы стабилизировать рынок из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Здоровье Минздрав готовится к масштабному распространению коронавируса в России Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок сообщила, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом.

Политика В Белоруссии опровергли планы создания учебного центра НАТО Как передаёт РИА Новости, ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что оборонное ведомство Белоруссии ведёт переговоры о размещении на территории страны учебного центра НАТО в рамках программы «Партнёрство ради мира».

Общество Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Согласно документу, коллекторы и сотрудники отделов взыскания смогут не называть свои полные имена, а получат право использовать в разговорах с должниками цифровые идентификаторы.

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Общество Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах Роспотребнадзор считает, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно ввести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Здоровье В России зарегистрировали четыре случая смерти от гриппа Четыре случая смерти от гриппа зарегистрировано в России на сегодняшний день, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась за скандальный эфир перед Успенской Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир программы «Звезды сошлись» с участием дочери «королевы шансона» Татьяной Плаксиной, сообщает Starhit.

Армия и оружие Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки "Лица, привлекаемые к ответственности - командир 44 отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович", - говорится в видео на официальном канале СК на YouTube.