Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия приготовилась надавить на Россию в нефтяной войне

Для сравнения, до развала сделки в декабре 2019 года — феврале 2020-го экспорт Саудовской Аравии держался на уровне около 7 миллионов баррелей в день. С мая Эр-Рияд планирует еще сильнее надавить на Россию в нефтяной войне и увеличить экспорт до 10,6 миллиона баррелей нефти в сутки.
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Саудовская Аравия нашла способ нарастить давление в нефтяной войне с Россией

Lenta.ru13:22

Bloomberg: Saudi Aramco может продать долю в подразделении из-за падения цен на нефть

ТАССвчера в 16:27

Al Bawaba: временные трудности на нефтяном рынке обернутся для России долгосрочным взлетом

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Saudi Aramco может продать долю в подразделении на фоне ситуации на рынке нефти

Газета.Ruвчера в 13:16

Saudi Aramco готовится продать часть своих активов — Bloomberg

ИА Красная Веснавчера в 14:30

Saudi Aramco может продать долю в своем подразделении из-за падения цен на нефть

ПРАЙМвчера в 13:10
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Спорт

Олимпийские игры в Токио откроют 23 июля 2021 года

Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:31
Общество

Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Вечерняя Москва 10:25
Общество

Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Фонтанка.Ру 14:33
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Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
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В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика объявит чрезвычайное положение, если на ее территории будут выявлены случаи заражения коронавирусом.
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Исландские футболисты ЦСКА покинули Россию

Bookmaker-ratings.ru 14:50
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
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Общество

В России 26 регионов ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой и Московской областью еще 24 региона России ввели на своих территориях режим самоизоляции из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 23:41
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У фельдшера из Челябинской области выявили коронавирус

Новая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям района, — уточнили в пресс-службе областного минздрава.
Вечерний Челябинск 08:57
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Происшествия

В Александровской больнице приостановили прием пациентов

В Петербурге Александровская больница временно приостановила работу, сообщает издание 78.ru.
Neva.Today 13:50
Энергетика

Армения предложила России обсудить снижение цены на газ

Обсудить снижение цены на российский газ, поставляемый в Армению, предложил председателю правления Газпрома Алексею Миллеру вице-премьер Армении Мгер Григорян 31 марта в опубликованном письме.
ИА Красная Весна 08:24
Общество

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Инфорос 04:00
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Общество

США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 14:40
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 17:17
Общество

Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС из-за коронавируса

Государственная дума РФ приняла в I чтении законопроект о расширении полномочий правительства из-за коронавируса и праве вводить ЧС.
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Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом

Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря.
URA.Ru 13:46
Общество

В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса

Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
РИА Новости 13:10
Транспорт

Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
ТАСС 13:03
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
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Политика

Генсек ООН предложил напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы с пандемией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил по примеру США напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП, чтобы помочь развивающимся странам в борьбе с коронавирусом и преодолении его экономических последствий.
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Происшествия

В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 29 марта в 17:37
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель — по сравнению с 27 марта этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на $3,2. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.
Известия 14:31
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Музыка

Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов

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Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
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Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Газета.Ru 14:22
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Ведомости 03:20
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