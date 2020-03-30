Для сравнения, до развала сделки в декабре 2019 года — феврале 2020-го экспорт Саудовской Аравии держался на уровне около 7 миллионов баррелей в день. С мая Эр-Рияд планирует еще сильнее надавить на Россию в нефтяной войне и увеличить экспорт до 10,6 миллиона баррелей нефти в сутки.

Саудовская Аравия приготовилась надавить на Россию в нефтяной войне

Политика Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Общество В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика объявит чрезвычайное положение, если на ее территории будут выявлены случаи заражения коронавирусом.

Общество Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.

Общество В России 26 регионов ввели режим самоизоляции Вслед за Москвой и Московской областью еще 24 региона России ввели на своих территориях режим самоизоляции из-за коронавируса.

Энергетика Армения предложила России обсудить снижение цены на газ Обсудить снижение цены на российский газ, поставляемый в Армению, предложил председателю правления Газпрома Алексею Миллеру вице-премьер Армении Мгер Григорян 31 марта в опубликованном письме.

Общество Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.

Общество В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.

Транспорт Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

Общество В Краснодарском крае вводят карантин Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.

Происшествия В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Энергетика Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель — по сравнению с 27 марта этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на $3,2. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.

Экономика «Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.

Музыка Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.

Шоу-бизнес Самойлова разводится с Джиганом Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.