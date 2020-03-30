Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия приготовилась надавить на Россию в нефтяной войне
Для сравнения, до развала сделки в декабре 2019 года — феврале 2020-го экспорт Саудовской Аравии держался на уровне около 7 миллионов баррелей в день. С мая Эр-Рияд планирует еще сильнее надавить на Россию в нефтяной войне и увеличить экспорт до 10,6 миллиона баррелей нефти в сутки.
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Al Bawaba: временные трудности на нефтяном рынке обернутся для России долгосрочным взлетом
ПолитРоссиявчера в 13:15
Saudi Aramco может продать долю в подразделении на фоне ситуации на рынке нефти
Газета.Ruвчера в 13:16
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