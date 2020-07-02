Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной

Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну. О такой возможности рассказали источники агентства Dow Jones, сообщает РИА Новости.
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Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной

Lenta.ru06:32

Саудиты пригрозили новой нефтяной войной

Рамблер05:31

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Газета.Ru03:33

Названы страны, которым Саудовская Аравия пригрозила «нефтяной войной»

Военное обозрение04:52

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Московский Комсомолец04:31

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Ореанда-Новости05:07

Эр-Рияд угрожает Анголе и Нигерии новой ценовой войной

ПРАЙМвчера в 14:16
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Политика

Итоговая явка на голосовании по изменению Конституции составила 67,97%

В четверг, 2 июля, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала окончательную явку на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию России.
Форпост Северо-Запад 05:33
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
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Политика

Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service вчера в 07:12
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Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
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Происшествия

В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера

В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
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Общество

В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
REGNUM 05:53
3
Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ вчера в 11:51
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
RT на русском 07:00
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Политика

Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут

Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней.
Российская газета 06:55
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Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

Кубань 24 05:34
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Армия и оружие

Комплексы «Маркер»: в России роботизированные танки учат понимать приказы человека

Военное обозрение вчера в 09:43
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Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 30 июня в 10:29
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Политика

Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля

Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
Ведомости 06:53
48
Политика

Песков: Путин оперативно подпишет указ о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения Центризбиркомом итогов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:36
3
Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
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Политика

Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии

ТАСС 06:08
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Происшествия

Подозреваемый в госизмене курский полицейский обжаловал арест

Бывший начальник отделения МВД Золотухинского района Курской области Дмитрий Борзенков, подозреваемый в госизмене, обжаловал свой арест.
Известия 03:24
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Баскетбол

«Барселона» объявила о назначении Ясикявичюса главным тренером команды

Спорт-Экспресс 05:27
Общество

Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
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Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
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Экономика

В России могут потратить 1,8 трлн рублей сверх утверждённого бюджета

«Появится возможность превысить утвержденный объём расходов федерального бюджета на 1,8 трлн рублей», — сказал Мишустин.
REGNUM 06:27
3
Общество

Жители семи районов Екатеринбурга выиграли автомобили

Каждый автомобиль Volkswagen Polo достался жителям семи районов Екатеринбурга.
Уральский меридиан 06:06
3
Фигурное катание

Бутырская предположила, что Загитовой могли заплатить за рекламу поправок в Конституцию

Metaratings 06:41
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
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Политика

Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском вчера в 20:06
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Происшествия

Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
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Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
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Космос

Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике

N+1 30 июня в 10:10
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