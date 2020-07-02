WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
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Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.В источнике
С чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.
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