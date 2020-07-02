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WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти

Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.В источнике
С чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.
Forbesвчера в 11:33
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Нефть, «Аэрофлот», ВТБ, Мосбиржа: за какими котировками следить

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Московский Комсомолецвчера в 04:31

В новую нефтяную войну от Саудовской Аравии не поверили

Lenta.ruвчера в 10:50

WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти

Коммерсантъвчера в 08:39

Fitch: угрожая скидками на нефть, Саудовская Аравия не хочет вызвать «ценовую войну»

ПРАЙМвчера в 08:30

Саудовская Аравия грозит новой ценовой войной на рынке нефти

Вести.Ruвчера в 11:44

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 03:33
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Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новостивчера в 09:00
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В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

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«Сургутнефтегаз» выплатил членам совета директоров свыше 60 миллионов

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Правда УрФОвчера в 07:40
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Развитие ИИ требует более широкого круга инструментов, чем включает проект «Цифровые технологии», при этом уже есть отдельный федеральный проект по развитию ИИ, возражает директор по направлению «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин.
Коммерсантъ18:12
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В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Шесть детей оказались в числе 99 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных достигло 6645 человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новостивчера в 04:47
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