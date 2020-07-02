с чего всё началось

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Политика Песков: Россия обсуждает открытие границ с другими странами Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обсуждает с другими странами вопрос открытия границ, однако конкретных решений еще принято не было, передает корреспондент "Газеты.Ru". 5

Общество Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн руб. в пользу столичной полиции из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, состоявшейся 3 августа 2019 года. 30

Политика В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон» Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты. 1K

Общество Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей. 3,2K

Кино Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении к роли Супермена Британский актёр Генри Кавилл прокомментировал слухи о своём возможном возвращении к роли Супермена. Он сыграл персонажа в трёх фильмах.

Общество Twitter уберет из программного кода слова master, slave и blacklist Социальная сеть Twitter намерена убрать слова master, slave, blacklist ("раб", "господин", "черный список"), а также ряд других терминов, которые могут содержать указание на расу или пол или быть оскорбительными для какой-то группы населения, из программного кода, а также исключить их употребление в рабочей практике. 1

Происшествия На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса Краснодар, 3 июля 2020, 10:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе. 2,1K

Общество Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. 10

Общество В Екатеринбурге откроются детские сады Екатеринбург, 3 июля 2020, 09:53 — REGNUM Детские сады в Екатеринбурге откроют свои двери с 6 июля 2020 года. 9

Политика Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть Госсекретарь США Майк Помпео в среду призвал власти Турции не превращать собор Святой Софии в мечеть и оставить этому сооружению статус музея. 969

Общество На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. 8

Общество В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса Власти сербской столицы вводят в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи со вспышкой коронавируса.

Общество В Китае объяснили отказ от канадского газа в пользу российского В Китае объяснили отказ от канадского газа в пользу российского Китай отказался от канадского сырья и теперь будет закупать газ у России. 10