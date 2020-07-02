с чего всё началось

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Экономика Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. 177

Армия и оружие В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков. 43

Здоровье Врач назвал защищающий от рака и укрепляющий кости продукт Директор Самарского НИИ диетологии Михаил Гинзбург утверждает, что горох защищает от рака и укрепляет кости из-за высокого содержания белка и кремния. 9

Армия и оружие Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника. 21

Общество Названы основные киберугрозы в ближайшие десять лет Специалист полагает, что в ближайшие годы среди основных трендов рынка киберпреступности будет развитие политического, межгосударственного и корпоративного шпионажа, а также кибертерроризма.

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 2K

Общество В Нижнем Новгороде установят стелу города трудовой доблести Нижегородцы сами определят место, где будет установлена стела в честь присвоения столице ПФО почетного звания города трудовой доблести. 16

Технологии Эксперт рассказал о невозможности удалить навсегда свой цифровой след Цифровой след представляет собой данные, которые пользователь оставляет, осуществляя интернет-серфинг: история поиска в браузере (показывает интересы и приоритеты), посты в соцсетях (выдают данные о нашем местоположении), комментарии под чужими постами, лайки, репосты и личная переписка. 1

Общество Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 2,7K

Общество Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая» Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.

Общество Владимир Путин выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову Президент РФ Владимир Путин сегодня позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил свои глубокие соболезнования. 58

Авто Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.

Политика Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. 5,4K

Космос Первый космический турист проведет в открытом космосе полтора часа В компании сообщили, что турист сможет провести в открытом космосе 90-100 минут.