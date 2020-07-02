Энергетика

Газета.RuГазета.RuСаудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать220
с чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила
 The Wall Street Journal.
Forbesвчера в 11:33

Подробнее о событии

Саудовская Аравия объявила новую нефтяную войну

Московский Комсомолец10:29

Fitch: угрожая скидками на нефть, Саудовская Аравия не хочет вызвать «ценовую войну»

ПРАЙМвчера в 08:30

Саудовская Аравия грозит новой ценовой войной на рынке нефти

Вести.Ruвчера в 11:44

В новую нефтяную войну от Саудовской Аравии не поверили

Lenta.ruвчера в 10:50

WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти

Коммерсантъвчера в 08:39

Нефть, «Аэрофлот», ВТБ, Мосбиржа: за какими котировками следить

РБК02:00

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 03:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 22:49, Ашберн
Экономика

Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК вчера в 08:16
177
Общество

Названы самые безопасные места во время грозы

Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин рассказал, как избежать встречи с природным явлением.
Mockva.ru 20:26
1
Армия и оружие

В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике

Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
REGNUM 00:14
43
Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия 20:46
2
Здоровье

Врач назвал защищающий от рака и укрепляющий кости продукт

Директор Самарского НИИ диетологии Михаил Гинзбург утверждает, что горох защищает от рака и укрепляет кости из-за высокого содержания белка и кремния.
ToDay News Ufa 10:44
9
Армия и оружие

Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.
ТАСС 01:06
21
Общество

Названы основные киберугрозы в ближайшие десять лет

Специалист полагает, что в ближайшие годы среди основных трендов рынка киберпреступности будет развитие политического, межгосударственного и корпоративного шпионажа, а также кибертерроризма.
Lenta.ru 22:17
Игры

Call of Duty 2020 может внести большие изменения в историю Black Ops

CT news 15:07
1
Политика

Путин отметил важность поддержки россиян в условиях снижения доходов

Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки россиян в условиях снижения их доходов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 11:34
4
Армия и оружие

Индия может отказаться от российских Су-57 в пользу американских F-35

Политическая Экспертиза 02:20
70
Общество

С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей

На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
52
Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
603
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
853
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
5K
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
2K
Общество

В Нижнем Новгороде установят стелу города трудовой доблести

Нижегородцы сами определят место, где будет установлена стела в честь присвоения столице ПФО почетного звания города трудовой доблести.
Гипер НН 03:29
16
Технологии

Эксперт рассказал о невозможности удалить навсегда свой цифровой след

Цифровой след представляет собой данные, которые пользователь оставляет, осуществляя интернет-серфинг: история поиска в браузере (показывает интересы и приоритеты), посты в соцсетях (выдают данные о нашем местоположении), комментарии под чужими постами, лайки, репосты и личная переписка.
Online47.ru 20:32
1
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» отработал режим работы без экипажа

Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 20:03
53
Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
2,7K
Общество

Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»

Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости 05:24
Космос

Орбиту МКС скорректировали из-за угрозы столкновения с мусором

Орбиту Международной космической станции (МКС) пришлось внепланово корректировать, чтобы избежать возможного столкновения с мусором, рассказали РИА Новости в «Роскосмосе».
Аргументы и Факты 13:37
3
Общество

Владимир Путин выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову

Президент РФ Владимир Путин сегодня позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил свои глубокие соболезнования.
Темирхан-Шура 11:36
58
Авто

Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux

Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net 02:16
Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
5,4K
Космос

Первый космический турист проведет в открытом космосе полтора часа

В компании сообщили, что турист сможет провести в открытом космосе 90-100 минут.
МИР 24 21:25
Кино

Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск

В 1993-1997 годах вышло семь сезонов сериала, в 2011-м - прошедший почти незамеченным восьмой.
Российская газета вчера в 03:51
48
Футбол

«Манчестер Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор

Перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» «Манчестер Сити» устроил своим соперникам чемпионский коридор.
Спорт-Экспресс вчера в 15:17
Здоровье

На Украине растет показатель активных больных COVID-19 — глава Минздрава

На Украине показатель активных больных COVID-19 достиг 59,7 на 100 тыс. населения.
Украина.ру 03:30
Здоровье

За сутки в Свердловской области от коронавируса умерли 7 человек

Kursk.com 03:49
1,2K
Политика

В Рязанской области выявлено более 100 тыс. «аномальных» бюллетеней

На прошедшем голосовании по поправкам в Конституцию в Рязанской области статистическими методами выявлено 109 тыс. аномальных голосов.
YA62.ru 16:37
21
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное