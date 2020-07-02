Энергетика
Газета.RuСаудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Политика
ЦИК: Дальний Восток поддержал поправки в Конституцию
Самый высокий показатель одобрения в ДФО оказался на Чукотке — там за поправки в Конституцию проголосовали 80,3% жителей.
EastRussia вчера в 19:00
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева приговорена к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищении бюджетных средств.
Известия 30 июня в 14:22
Политика
В Ненецком округе против поправок проголосовали почти 56% избирателей
Почти 56% жителей Ненецкого автономного округа (НАО) проголосовали против внесения изменений в Конституцию России.
ТАСС 04:49
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Общество
В Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина
Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.
REGNUM 03:50
Общество
Директор «Орленка» заявил о смерти трети детских лагерей из-за эпидемии
Директор всероссийского детского центра «Орленок» и президент Национальной ассоциации детских лагерей Александр Джеус заявил, что ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, может привести к исчезновению до трети детских лагерей в России.
РБК 04:21
Футбол
Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром»
На вопрос о работе арбитров Карпин ответил "Без оценки", однако прокомментировал, что спорные моменты решались слишком долго при помощи системы видеопомощи судьям (VAR).
Газета.Ru вчера в 20:22
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Футбол
«Манчестер Сити» победит «Ливерпуль» в 32 туре АПЛ
Вряд ли в предстоящем матче команда будет биться до последнего, учитывая, что главный трофей АПЛ уже завоеван.
Букмекеры.рф 04:08
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Один из детей залез на дно ямы, которую они недавно выкопали, и в этот момент случилось осыпание песка.
Замана вчера в 19:41
Политика
В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами
МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».
Известия 04:45
Политика
Источники в Кремле посчитали триумфом итоги голосования по Конституции
По словам собеседников агентства, в Кремле не предполагали, что результаты голосования окажутся настолько высокими, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, пандемию коронавируса, а также то, что многие россияне уже открыли дачный сезон.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Общество
В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.
ТАСС 03:56
Футбол
Нагайцев пополнил тренерский штаб Талалаева в «Крыльях Советов»
Юрий Нагайцев вошел в штаб главного тренера "Крыльев Советов" Андрея Талалаева, сообщается в микроблоге самарского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 04:46
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 90 человек
По информации Роспотребнадзора на четверг, 2 июня, прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Ростовской области составил 90 человек.
Kursk.com 04:14
Общество
Торговые центры в Ивановской области открываются 7 июля
Дату открытия торговых центров озвучил глава облздрава Артур Фокин на брифинге со СМИ. По его словам, ТЦ разрешат открыться 7 июля.
Ивтелерадио 04:31
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Происшествия
Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков
Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых.
Вести.Ru 04:56
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец 30 июня в 04:28
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Экономика
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru вчера в 21:00
Армия и оружие
В России запустили серийное производство нового автомата А-545
Серийное производство российского 5,45-миллиметрового автомата А-545 (индекс 6П67) запустили на заводе имени Дегтярева в Коврове.
ФАН 02:27
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan
Новые автомобили вчера в 05:43
Игры
Cyberpunk 2077 запустится только на Windows 7 и Windows 10
Компьютерная версия Cyberpunk 2077 использует DirectX 12 в качестве единственного API, а поэтому её можно запустить только на Windows 7 и Windows 10.
Игромания.ру 04:23