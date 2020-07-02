Энергетика

Газета.RuГазета.RuСаудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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