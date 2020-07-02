Энергетика
Газета.RuСаудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Здоровье
Москвичам дали совет по укреплению иммунитета во время коронавируса
Заведующий кафедрой нормальной физиологии Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин дал москвичам совет по укреплению иммунитета во время распространения коронавируса.
Мослента 04:08
Футбол
«Манчестер Сити» победит «Ливерпуль» в 32 туре АПЛ
Вряд ли в предстоящем матче команда будет биться до последнего, учитывая, что главный трофей АПЛ уже завоеван.
Букмекеры.рф 04:08
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Политика
Избирком сообщил результаты на участке, где проголосовал Путин
Поправки в Конституцию были одобрены 54,5% избирателей на участке, где голосовал президент России Владимир Путин.
ФАН 04:36
Авто
Hyundai построит в России завод по производству двигателей
В дальнейшем планируется выпускать ежегодно до 330 000 двигателей. Строительство обойдется в 13,1 млрд рублей инвестиций.
Evo-rus.com 00:44
Игры
Объявлена дата выхода гоночного симулятора Project CARS 3
Megaobzor.com 03:07
Политика
За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% россиян
В Ненецком автономном округе более половины жителей выступили против поправок. Итоги электронного голосования подводились отдельно.
Дилетант 05:57
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Политика
В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США
Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».
Взгляд.ру 05:20
Культура
Вышел ролик с неудачными дублями «Пацанов»
Компания Amazon выпустила ролик в неудачными дублями из первого сезона сериала «Пацаны».
Культуромания 03:52
Политика
Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть
Государственный совет Турции обсудил возможное изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
РБК 06:02
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Политика
В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Российская газета 05:27
Общество
Бизнес оценил потери от бесплатного интернета
При расширении эксперимента на мобильных операторов недополученная выручка составит, по оценкам бизнеса, уже от 110 млрд до 160 млрд руб. ежегодно.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Происшествия
Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене
Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
Спорт
World Athletics отказала предоставлять отсрочку ВФЛА по выплате штрафа
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в отсрочке выплаты штрафа за действия прошлого руководства организации, которое участвовало в фальсификации документов по делу Данила Лысенко.
Metaratings 05:20
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Происшествия
В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777
В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета — Airbus A320 и Boeing 777. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 05:24
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
Отечественному внедорожнику Lada 4x4 в скором времени достанется новая модификация Black.
Новые автомобили вчера в 10:57
Политика
ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках
В ходе подсчета голосов председатель участка в московских Раменках осуществила вброс, на этом участке результаты голосования по поправкам к Конституции отменены.
Интерфакс 05:42
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия.
Piter.tv 01:20
Гаджеты
Россиян призвали не устанавливать обновления на смартфон
Эксперт подчеркнул, что не все обновления нужны владельцам смартфонов. В среднем пользователи устанавливают около сотни различных сервисов.
Evo-rus.com 01:21
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Экономика
«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru вчера в 09:44
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Происшествия
В Липецкой области госслужащая подозревается в превышении должностных полномочий при распределении субсидий
Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области по поступившим из региональной прокуратуры материалам возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника областного управления внутренней политики, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Вести48 05:50
Экономика
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:14
Общество
В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
REGNUM 05:53