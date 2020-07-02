с чего всё началось

По данным издания, Эр-Рияд готов начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК+ не компенсируют несоблюдение квот. Саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд потребовал от Анголы и Нигерии представить план по сокращению добычи нефти.

Эр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти

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Происшествия Экс-начальника колонии на Алтае обвинили в помощи лидеру банды Горно-Алтайск, 3 июля 2020, 07:45 — REGNUM В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии №2 по обвинению в превышении должностных полномочий. 1

Технологии WhatsApp запускает пять новых функций Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций. 47

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Политика Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".

Наука Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке. 3

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Общество Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности Напомним, губернатор региона на заседании регионального оперативного штаба 18 июня заявил об отмене с 21 июня режима карантина по коронавирусу на всей территории Краснодарского края, действовавшего с конца марта. 62

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