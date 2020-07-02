Энергетика
Газета.RuСаудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.Forbesвчера в 11:33
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Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Общество
В Ростовской области за сутки выявлено 92 новых случая коронавируса
В Ростовской области за последние сутки выявлено 92 новых случая коронавируса, а общее число заболевших Covid-19 в регионе по данным на утро 3 июля составляет 9888.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:35
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Происшествия
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31.
РИА Новости вчера в 21:05
Армия и оружие
Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли
Начальник научно-конструкторского центра ЦНИИ «Буревестник» Павел Ковалев заявил, что характеристики боевого модуля самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» позволяют вооружить им не только сухопутные войска, но и корабли Военно-морского флота России.
Военное дело 02:04
Здоровье
Оперштаб сообщил о 73 новых случаях коронавируса в Алтайском крае
За сутки в Алтайском крае выявили еще 73 новых случая коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 02:07
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Общество
За сутки в РФ выявили около 7 тысяч новых случаев коронавируса
В 84 российских регионах за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса.
Газета Кемерова 03:40
Авто
Опубликованы изображения обновленного универсала Lada Largus
Фотошпионы поделились снимками обновленного универсала Lada Largus, который проходит финальное тестирование на общественных дорогах.
Car.ru вчера в 04:31
Общество
Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно
Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.
REGNUM 01:24
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
РИА Новости вчера в 14:05
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
В декабре 2019 года ФАC вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколадa Lindt из-за тогo, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия 03:06
Политика
О чем говорят результаты голосования
Окончательные итоги голосования об изменении Конституции пока не подведены, но от подсчета нескольких отдаленных или заграничных участков сильно не изменятся: 57,7 млн голосов «за» поправки, 15,8 млн голосов «против» поправок.
Полит.ру вчера в 12:30
Футбол
«Бавария» объявила о переходе Лероя Зане из «Манчестер Сити»
Мюнхен, Германия, 3 июля 2020, 10:28 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане.
REGNUM 03:28
Здоровье
В Кандалакшской ЦРБ 21 человек заразился коронавирусом за два дня
В терапевтическом отделении Кандалакшской ЦРБ за последние два дня 21 человек заразился коронавирусной инфекцией.
Северпост 01:50
Общество
Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков
Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:58
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Сами выпускники могут использовать средства защиты по желанию. Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля.
REGNUM 02:35
Общество
На «золотые паспорта» Черногории претендуют десятки россиян
Десятки граждан России претендуют на получение гражданства Черногории по специальной государственной программе «Гражданство через инвестиции», сообщили «РИА Новости» в агентстве-посреднике Henley & Partners.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
Политика
Президент Украины отменил уголовную ответственность за пьяное вождение
Уголовная ответственность предусматривалась не только за нетрезвое вождение, но и за допуск за руль пьяного водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения и употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.
Евразия Daily 02:25
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
RT на русском 02:53
Армия и оружие
РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru 00:52
Общество
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
Кино
Три художественных фильма снимут в Твери
Глава Твери Алексей Огоньков подписал три постановления о проведении съемок художественных фильмов на областного центра.
Tvtver.ru 03:15
Политика
Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему в КНДР нет коронавируса
Газета Кемерова вчера в 21:55