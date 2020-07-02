с чего всё началось

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Общество Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей. 2,8K

Общество В Ростовской области за сутки выявлено 92 новых случая коронавируса В Ростовской области за последние сутки выявлено 92 новых случая коронавируса, а общее число заболевших Covid-19 в регионе по данным на утро 3 июля составляет 9888.

Армия и оружие Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли Начальник научно-конструкторского центра ЦНИИ «Буревестник» Павел Ковалев заявил, что характеристики боевого модуля самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» позволяют вооружить им не только сухопутные войска, но и корабли Военно-морского флота России. 4

Авто Опубликованы изображения обновленного универсала Lada Largus Фотошпионы поделились снимками обновленного универсала Lada Largus, который проходит финальное тестирование на общественных дорогах. 15

Общество ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС В декабре 2019 года ФАC вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколадa Lindt из-за тогo, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом. 1

Политика О чем говорят результаты голосования Окончательные итоги голосования об изменении Конституции пока не подведены, но от подсчета нескольких отдаленных или заграничных участков сильно не изменятся: 57,7 млн голосов «за» поправки, 15,8 млн голосов «против» поправок. 16

Общество Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.

Общество На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников Сами выпускники могут использовать средства защиты по желанию. Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля. 3

Общество На «золотые паспорта» Черногории претендуют десятки россиян Десятки граждан России претендуют на получение гражданства Черногории по специальной государственной программе «Гражданство через инвестиции», сообщили «РИА Новости» в агентстве-посреднике Henley & Partners. 5

Политика Президент Украины отменил уголовную ответственность за пьяное вождение Уголовная ответственность предусматривалась не только за нетрезвое вождение, но и за допуск за руль пьяного водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения и употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.

Общество На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). 563