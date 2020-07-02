с чего всё началось

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Политика Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный. 8K

Авто Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5. 21

Политика В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17 Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера. 260

Общество В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, спустя две недели чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба военного ведомства. 145

Общество Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей. 2,3K

Путешествия В России могут увеличить площадь веранд ресторанов Предложение ресторатора Аркадия Новикова об увеличении площади веранд ресторанов поддержала глава Роспотребнадзора Анна Попова, но окончательное решение должны принимать власти каждого отдельного муниципалитета.

Политика Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. 76

Экономика Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев. 470

Авто Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4 Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году. 14

Здоровье Названы регионы с самой высокой заболеваемостью раком Самая высокая заболеваемость раком в России по итогам прошлого года оказалась в Архангельской области, сообщает RT со ссылкой на Министерство здравоохранения. 3

Происшествия По делу напавшего на пограничников рыбака из КНДР начали следствие Находкинский городской суд в рамках расследования дела в отношении одного из северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников, начал судебное следствие и перенес заседание на сентябрь, сообщил РИА Новости представитель суда. 9