Энергетика
Газета.RuСаудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.Forbesвчера в 11:33
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Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
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«Если „Барселона“ или „Реал“ заинтересуются Кокориным, то будут учитывать его срок»
О Дзагоеве и Павлюченко в "Реале" — Очень хорошо помню, как Дзагоев забил два гола "Депортиво" в матче Кубка УЕФА.
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Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
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Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
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Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
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ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев
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