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Газета.RuГазета.Ru

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.
Forbes2 июля в 11:33
Подробнее о событии

Саудовская Аравия объявила новую нефтяную войну

Московский Комсомолецвчера в 10:29

Fitch: угрожая скидками на нефть, Саудовская Аравия не хочет вызвать «ценовую войну»

ПРАЙМ2 июля в 08:30

Саудовская Аравия грозит новой ценовой войной на рынке нефти

Вести.Ru2 июля в 11:44

В новую нефтяную войну от Саудовской Аравии не поверили

Lenta.ru2 июля в 10:50

WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти

Коммерсантъ2 июля в 08:39

Нефть, «Аэрофлот», ВТБ, Мосбиржа: за какими котировками следить

РБКвчера в 02:00

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Газета.Ru2 июля в 03:33
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Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
РИА Новостивчера в 05:13
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Козак рассказал о приближении согласования мер по перемирию в Донбассе

В ходе встречи в Берлине политические советники стран "нормандской четверки" приблизились к согласованию конкретных мер по реализации перемирия в Донбассе, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Газета.Ru17:53
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Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com30 июня в 14:36
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Близкие Нурмагомедова попросили дагестанцев не приезжать на похороны

Родственники и друзья Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался сегодня в московской больнице, попросили из-за опасности распространения коронавируса не приезжать на его похороны в дагестанское село.
НТВвчера в 14:05
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Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъвчера в 15:43
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Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa1 июля в 13:17
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