Энергетика
Газета.RuСаудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.Forbesвчера в 11:33
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Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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Историк Олег Соколов избивал аспирантку Анастасию Ещенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката семьи убитой девушки Александру Бакшееву.
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Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
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Из-за пандемии и закрытых границ сотни домов и квартир, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нашим соотечественникам, оказались без присмотра.
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Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
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Названа длительность пребывания на орбите первого космического туриста
Первый космический турист, который выйдет в открытый космос с МКС в 2023 году, сможет находиться за бортом станции около 90-100 минут, сообщили в российском представительстве американской компании Space Adventures.
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Опубликован обновленный текст Конституции России
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На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
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Прокуратура проверит ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска
Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска.
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«Атлетико» разгромил «Мальорку» в матче чемпионата Испании
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