с чего всё началось

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Общество В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. 93

Общество Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin. 52

Религия Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь. 1,9K

Общество Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая» Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.

Шоу-бизнес Дочь Евгения Осина Агния вышла замуж Дочь певца Евгения Осина 18-летняя Агния вышла замуж. Короткое видео со свадьбы она выложила в своем Instagram.

Происшествия Адвокат семьи убитой аспирантки: Историк Соколов избивал девушку Историк Олег Соколов избивал аспирантку Анастасию Ещенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката семьи убитой девушки Александру Бакшееву. 5

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 2,2K

Космос Названа длительность пребывания на орбите первого космического туриста Первый космический турист, который выйдет в открытый космос с МКС в 2023 году, сможет находиться за бортом станции около 90-100 минут, сообщили в российском представительстве американской компании Space Adventures.

Политика Опубликован обновленный текст Конституции России Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня, основным днем было 1 июля. 21

Космос Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. 94

Футбол В Испании описали «детское» поведение Смолова Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало описал поведение российского нападающего «Сельты» Федора Смолова.