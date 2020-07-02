Энергетика
Евразия DailyЭр-Рияд пригрозил расправой слабо сокращающим добычу двум странам
Об угрозе расправы The Wall Street Journal рассказали делегаты видеоконференции стран ОПЕК, которая состоялась 18 июня.
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Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
Распоряжением правительства России с 1 июля в стране предусмотрена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, кроме этого, вырастут цены на электричество.
Известия вчера в 07:57
Общество
С 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты
Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:37
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Российские вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года на срок до двух месяцев.
Известия 07:49
Энергетика
Россия снизила в июне добычу угля на 4,1%
Добыча угля в России в июне 2020 года уменьшилась по сравнению с показателем июня прошлого года на 4,1% - до 31,6 млн тонн.
ТАСС 04:01
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 30 июня в 18:54
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
Известия 07:34
Происшествия
Столкновения самолетов удалось избежать в небе над Ростовом-на-Дону
В небе над Ростовом-на-Дону удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates.
Газета.Ru 07:26
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Происшествия
Жилой дом XIX века загорелся на Тверской улице в Москве
В Москве загорелась одна из квартир жилого дома XIX века, расположенного по адресу: Тверская, 24.
Известия 07:51
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Политика
МИД Китая дал оценку итогам голосования по поправкам к Конституции РФ
Уважение выбора пути развития страны, совершенного российскими гражданами при голосовании по поправкам к Конституции РФ, от лица Китая выразил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 2 июля в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 05:26
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Экономика
Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru 30 июня в 06:29
Общество
В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля.
РИА Новости вчера в 00:19
Общество
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил граждан страны за голосование по поправкам в Конституцию России.
РИА Новости 07:57
Происшествия
На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:52
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях. Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65 процента годовых вместо 4,15 процента.
РИА Новости 06:15
Общество
Tez Tour возобновил работу офиса в Турции
Речь идет о собственном принимающем офисе, который вновь начнет работу для подготовки к обслуживанию туристов.
Gazeta.SPb 06:12
Наука
Кости древнего носорога обнаружены в пещере в Крыму
Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года.
Интерфакс - Россия 03:47
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Общество
Россияне с 1 июля начали получать выплату на детей в 10 тысяч рублей
Россияне с детьми до 16 лет начали получать дополнительные единовременные выплаты с 1 июля.
iReactor вчера в 02:54