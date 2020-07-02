Об угрозе расправы The Wall Street Journal рассказали делегаты видеоконференции стран ОПЕК, которая состоялась 18 июня.

Общество В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года Российские вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года на срок до двух месяцев.

Энергетика Россия снизила в июне добычу угля на 4,1% Добыча угля в России в июне 2020 года уменьшилась по сравнению с показателем июня прошлого года на 4,1% - до 31,6 млн тонн. 1

Общество Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. 213

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 30

Здоровье С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19. 230

Политика МИД Китая дал оценку итогам голосования по поправкам к Конституции РФ Уважение выбора пути развития страны, совершенного российскими гражданами при голосовании по поправкам к Конституции РФ, от лица Китая выразил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 2 июля в ходе брифинга. 6

Экономика Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.

Общество В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля. 15

Политика Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию Президент РФ Владимир Путин поблагодарил граждан страны за голосование по поправкам в Конституцию России.

Происшествия На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе. 2,1K

Общество Tez Tour возобновил работу офиса в Турции Речь идет о собственном принимающем офисе, который вновь начнет работу для подготовки к обслуживанию туристов. 3