Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну. О такой возможности рассказали источники агентства Dow Jones, сообщает РИА Новости.

Здоровье Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.

Шоу-бизнес Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 28

Экономика Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд. 116

Космос Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы Грядущий парад можно сказать не будет полноценным, ведь планеты выстроятся не в одну линию, а лишь соберутся по одну сторону от Солнца. 37

Общество Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений. 929

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 6K

Гаджеты Xiaomi представила свой первый 65-дюймовый OLED-телевизор Случилось то, чего многие фанаты Xiaomi ждали еще в 2019 году - компания наконец-то представила свой первый OLED-телевизор. 6

Интернет Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки В рамках последнего большого обновления мессенджера WhatsApp интернет-пользователи смогу установить новые тёмные темы, добавить анимированные стикеры и другие возможности, предложенные в стабильной версии. 1

Шоу-бизнес Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.

Политика Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG. 642

Кино Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды. 16

Происшествия На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.