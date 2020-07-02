Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной

Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну. О такой возможности рассказали источники агентства Dow Jones, сообщает РИА Новости.
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Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

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Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной

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Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

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Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

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Саудиты пригрозили новой нефтяной войной

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Эр-Рияд угрожает Анголе и Нигерии новой ценовой войной

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Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска

Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.
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Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе

Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.
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Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Политика

Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 05:42
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

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Режиссер «Гравити Фолз» экранизирует «Черепашек-ниндзя»

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что режиссер "Гравити Фолз" Джефф Роу экранизирует "Черепашек-ниндзя".
Piter.tv 04:57
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Происшествия

Столкновения самолетов удалось избежать в небе над Ростовом-на-Дону

В небе над Ростовом-на-Дону удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates.
Газета.Ru 07:26
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Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов

По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
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Общество

Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии

Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
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Космос

Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы

Грядущий парад можно сказать не будет полноценным, ведь планеты выстроятся не в одну линию, а лишь соберутся по одну сторону от Солнца.
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 30 июня в 07:56
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Xiaomi представила свой первый 65-дюймовый OLED-телевизор

Случилось то, чего многие фанаты Xiaomi ждали еще в 2019 году - компания наконец-то представила свой первый OLED-телевизор.
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля.
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Интернет

Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки

В рамках последнего большого обновления мессенджера WhatsApp интернет-пользователи смогу установить новые тёмные темы, добавить анимированные стикеры и другие возможности, предложенные в стабильной версии.
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Пугачева организовала сюрприз-пикник для Галкина

Примадонна организовала домашний пикник, гостями которого стала семья старшего брата Максима Галкина.
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Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Здоровье

Онколог назвала единственный способ обнаружить рак на ранних стадиях

Хотя немало людей, которые по разным причинам выступают против такого исследования, тем не менее, в ряде случаев оно очень важно.
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Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
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Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
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Происшествия

На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение

На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
RT на русском 07:31
Армия и оружие

В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия

Как отметили журналисты, использование системы в реальном боевом столкновении с США может принести пользу России.
RuNews24.ru 00:58
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Общество

Россияне с 1 июля начали получать выплату на детей в 10 тысяч рублей

Россияне с детьми до 16 лет начали получать дополнительные единовременные выплаты с 1 июля.
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Общество

Минобрнауки предложило подавать документы в вузы дистанционно

«Министерство образования и науки РФ рекомендует абитуриентам подавать документы в вуз онлайн», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
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