с чего всё началось

Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну. О такой возможности рассказали источники агентства Dow Jones, сообщает РИА Новости.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации. 173

Политика ЦИК обработал 90% протоколов голосования по поправкам в Конституцию Почти 78% россиян поддержали поправки в Конституцию, свидетельствуют данные ЦИК России по итогам обработки 90% протоколов.

Политика Создатели «угрожающей» Крымскому мосту ракеты спроектируют новый БПЛА "Все составляющие беспилотника отработаны: есть ракета, есть прицельные станции с лазерной системой наведения, теперь мы просто соединяем в другом летательном аппарате", - сказал Коростелев в интервью, опубликованном в YouTube. 64

Экономика ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга» «Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе. 1

Происшествия После скандала в лицее Вольска директора задержали за взятки В вольском лицее вскрыты системные нарушения прав детей В Вольске Саратовской области правоохранительные органы получили не менее 16 жалоб на грубые нарушения прав учащихся По данным следствия, с апреля 2017 года по май 2020 года директор учебного заведения выдвинул в адрес 10 подчиненных требование о передаче ему взяток "за общее покровительство и попустительство по службе". 4

Армия и оружие Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.

Общество Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. 844

Авто Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4 Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года. 12

Происшествия В МЧС уточнили площадь пожара на Тверской улице в Москве Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 300 кв. м. Об этом РБК сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Москве. 102

Армия и оружие Кавказ защитит одна из самых современных в мире систем ПВО Кавказ и Черное море будут защищены одной из самых современных в мире систем противовоздушной обороны.

Экономика Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.