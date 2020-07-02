Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной
Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну. О такой возможности рассказали источники агентства Dow Jones, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия пригрозила разжечь ценовую войну на нефтяном рынке в случае невыполнения членами соглашения ОПЕК+ договоренностей о сокращении добычи, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Ruposters.ru05:52
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Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
RT на русском 07:00
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Политика
Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".
РИА Новости 09:32
Политика
ЦИК обработал 90% протоколов голосования по поправкам в Конституцию
Почти 78% россиян поддержали поправки в Конституцию, свидетельствуют данные ЦИК России по итогам обработки 90% протоколов.
Взгляд.ру вчера в 17:56
Политика
Создатели «угрожающей» Крымскому мосту ракеты спроектируют новый БПЛА
"Все составляющие беспилотника отработаны: есть ракета, есть прицельные станции с лазерной системой наведения, теперь мы просто соединяем в другом летательном аппарате", - сказал Коростелев в интервью, опубликованном в YouTube.
РИА Новости 09:20
Экономика
ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»
«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Происшествия
После скандала в лицее Вольска директора задержали за взятки
В вольском лицее вскрыты системные нарушения прав детей В Вольске Саратовской области правоохранительные органы получили не менее 16 жалоб на грубые нарушения прав учащихся По данным следствия, с апреля 2017 года по май 2020 года директор учебного заведения выдвинул в адрес 10 подчиненных требование о передаче ему взяток "за общее покровительство и попустительство по службе".
Четвертая Власть 05:44
Армия и оружие
Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России
Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.
РИА Новости 09:23
Общество
Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
Авто
Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта
Причиной послужил дефект в ремнях безопасности. Такая неисправность наблюдается на автомобилях, выпущенных в период с 2006 по 2019 год.
Новые автомобили вчера в 10:29
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
Автоновости дня 02:45
Шоу-бизнес
Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино
Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
Невские Новости вчера в 17:08
Происшествия
В МЧС уточнили площадь пожара на Тверской улице в Москве
Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 300 кв. м. Об этом РБК сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Москве.
РБК 09:12
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Армия и оружие
Кавказ защитит одна из самых современных в мире систем ПВО
Кавказ и Черное море будут защищены одной из самых современных в мире систем противовоздушной обороны.
Военное дело 30 июня в 03:43
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Экономика
Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС 05:31
Происшествия
Начальника владимирского института ФСИН арестовали до 15 августа
Владимир, 30 июня 2020, 17:27 — REGNUM Во Владимире суд заключил под стражу начальника федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» (ВЮИ ФСИН) России Сергея Бабурина.
REGNUM 30 июня в 10:27
Происшествия
Сын экс-сенатора от Амурской области приговорен к двум годам колонии
Сына бывшего сенатора от Амурской области Тимура Галлямова приговорили к двум годам лишения свободы за наезд на сотрудника ГИБДД.
Вечерняя Москва 08:01
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова впервые вышла на сцену как ведущая
Ведущими церемонии закрытия стали Юрий Колокольников и дочь Сергея Бодрова Ольга.
Srnsk 05:07
Культура
Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa вчера в 07:40
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Армия и оружие
Avia.pro: турки готовы продать США российские С-400 за $10 млрд
Напомним, что Сенат Конгресса США уже одобрил покупку российских комплексов С-400 у Турции.
Недвижимость.RU вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером
По итогам прошлого года российский рэппер попал в топ Forbes долларовых миллионеров моложе 40 лет.
Evo-rus.com 03:15
Политика
«Шарий — крыса»: неонацисты анонсировали марш на СБУ
Rusvesna.su 04:24
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33