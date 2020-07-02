Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной

Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну. О такой возможности рассказали источники агентства Dow Jones, сообщает РИА Новости.
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Саудовская Аравия пригрозила разжечь ценовую войну на нефтяном рынке в случае невыполнения членами соглашения ОПЕК+ договоренностей о сокращении добычи, сообщает
 The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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