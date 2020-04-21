Энергетика

Газета.RuГазета.RuСаудовская Аравия примет дополнительные меры по урегулированию рынка

Саудовская Аравия готова сделать дополнительные шаги, чтобы урегулировать нефтяные цены вместе с другими странами-членами ОПЕК+, пишет Саудовское агентство новостей со ссылкой на правительство.
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Саудовская Аравия бросилась на спасение нефти

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СМИ: Саудовская Аравия готова на дополнительные меры для стабилизации рынка нефти

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Вестник Кавказа09:44

Саудовская Аравия примет дополнительные меры по урегулированию рынка

Газета.Ru10:49
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Комментарии

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Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
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В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

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Владимирцы могут получить максимальное пособие по безработице

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Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
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ЦБ вводит новые правила расчетов наличными

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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

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Общество

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Энергетика

В России рухнули оптовые цены на бензин

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Кино

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Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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