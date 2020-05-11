Экономика
BFM.ruСаудовская Аравия принимает меры жесткой экономии
Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune. В первую очередь пострадают небогатые жители Саудовской Аравии.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повышает налог на добавленную стоимость в три раза, передает Reuters со ссылкой на сообщение государственного информационного агентства.Коммерсантъвчера в 23:19
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Политика
Путин объявил о завершении нерабочего режима
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
Здоровье
Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы
Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.
РБК 20:00
Общество
Принц Гарри выпустил первое видеообращение после переезда в США
Принц Гарри записал свое первое видеообращение после переезда в Лос-Анджелес.
Народные новости вчера в 22:10
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Общество
Tesla возобновляет работу на заводе в Калифорнии
20 марта стало известно, что Tesla приостанавливает производство на заводах в Калифорнии и Нью-Йорке из-за коронавируса.
Rambler News Service вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
Общество
Путин подписал указ о новых доплатах семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все российские семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 16 лет, получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка.
Газета.Ru 17:17
Общество
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты.
РИА Новости 18:02
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
Общество
Российское правительство утвердило выплаты семьям с детьми
Семьи с детьми от трех до 16 лет получат разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей.
ПолитРоссия 17:47
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Путин вывел Россию из нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин во время обращения к населению 11 мая объявил о выходе с 12 мая из нерабочих дней, которые продлились 1,5 месяца из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Чита.Ру 09:20
Экономика
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
Коммерсантъ 17:41
Происшествия
На Колыме двое вахтовиков отметили получку поножовщиной
По версии следствия Отработав вахту, двое работников золотодобывающего предприятия поселились в съемной квартире одного из жилых домов по улице Мира в поселке Омсукчан.
Магаданская правда 19:48
Политика
Голикова заявила, что России придется жить с коронавирусной инфекцией
Темпы прироста выявленных случаев COVID-19 в России начали снижаться, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:23
Происшествия
Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
RT на русском 04:26
Общество
На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина
Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
НТВ 13:39
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили
Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить бельгийский футбольный клуб
Ломмель, 9 мая 2020, 11:29 — REGNUM Холдинг City Football Group может купить бельгийский футбольный клуб «Ломмел».
REGNUM 09 мая в 04:29
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия вчера в 05:39
Экономика
В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ
В России планируют приравнять наименьший оклад к установленному МРОТ.
РЕН ТВ 17:14
Игры
Бывшие разработчики Apex Legends основали студию Gravity Well
Вашингтон, 12 мая 2020, 02:27 — REGNUM Разработчики Дрю Маккой и Джон Ширинг, создававшие многопользователький шутер Apex Legends, основали студию Gravity Well.
REGNUM 19:27
Армия и оружие
СМИ: жителей норвежского города напугала «заноза в глазу у России»
Норвежские вооруженные силы модернизируют радар системы "Глобус" в городе Вардё на севере страны, устанавливая новое американское оборудование.
РИА Новости 19:43
Фигурное катание
ISU изменил стоимость элементов в фигурном катании
Российская газета 15:44
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09