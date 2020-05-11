с чего всё началось

Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune. В первую очередь пострадают небогатые жители Саудовской Аравии.

Политика Путин объявил о завершении нерабочего режима Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая. 5,1K

Здоровье Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 182

Шоу-бизнес Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза. 46

Общество Путин подписал указ о новых доплатах семьям с детьми Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все российские семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 16 лет, получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка. 10

Общество Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты. 7

Общество Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. 13

Общество Российское правительство утвердило выплаты семьям с детьми Семьи с детьми от трех до 16 лет получат разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей. 3

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 452

Общество Путин вывел Россию из нерабочих дней с 12 мая Президент России Владимир Путин во время обращения к населению 11 мая объявил о выходе с 12 мая из нерабочих дней, которые продлились 1,5 месяца из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Экономика Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.

Происшествия На Колыме двое вахтовиков отметили получку поножовщиной По версии следствия Отработав вахту, двое работников золотодобывающего предприятия поселились в съемной квартире одного из жилых домов по улице Мира в поселке Омсукчан.

Общество На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал. 254

Футбол Владельцы «Манчестер Сити» могут купить бельгийский футбольный клуб Ломмель, 9 мая 2020, 11:29 — REGNUM Холдинг City Football Group может купить бельгийский футбольный клуб «Ломмел».

Общество Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня. 655

Экономика В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ В России планируют приравнять наименьший оклад к установленному МРОТ.

Игры Бывшие разработчики Apex Legends основали студию Gravity Well Вашингтон, 12 мая 2020, 02:27 — REGNUM Разработчики Дрю Маккой и Джон Ширинг, создававшие многопользователький шутер Apex Legends, основали студию Gravity Well. 1